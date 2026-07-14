Dolazimo do mesta Uviralo.

- E, ovo sam hteo da vam pokažem. Ovo mesto zove se Uviralo. Ovo je mesto na kom Nekudovska reka nestaje. Kako je do tog fenomena došlo, to je nešto neverovatno. Najverovatnije je da je tu bila pećina, da se ona urušila, i napravila Uviralo gde ponire ova reka - ispričao je Kristijan Šole.

Još jedna osobina Kučaja su reke ponornice kojim Kučaj obiluje. U ostalim delovima Evrope, ovaj prirodni fenomen je redak.