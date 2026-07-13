Tokom prazničnih dana službenici saobraćajne policije sprovodiće pojačane kontrole na svim frekventnim putnim pravcima, sa posebnim akcentom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih saobraćajnih prekršaja. U kontroli saobraćaja biće angažovana i vozila za kontrolu i snimanje prekršaja u pokretu, tzv. presretači, a posebna pažnja biće usmerena na prekoračenje dozvoljene brzine, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, kao i druge oblike rizičnog ponašanja u saobraćaju, saopšteno je iz UP.

Usled pojačane frekvencije saobraćaja ka turističkim centrima na jugu i severu Crne Gore, kao i povećanog intenziteta saobraćaja zbog vikenda, praznika i turističke sezone, očekuju se povremeni zastoji i otežano odvijanje saobraćaja na pojedinim putnim pravcima.

- Umor vozača, nepažnja i nepoštovanje saobraćajnih propisa i dalje predstavljaju najčešće uzroke saobraćajnih nezgoda. Zbog toga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da putovanja planiraju unapred, vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim prilikama, poštuju saobraćajne propise i strpljivim, odgovornim i savesnim ponašanjem doprinesu bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, dodaju iz UP.

Uprava policije će, kroz pojačano prisustvo policijskih službenika na terenu, preduzeti sve mere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi pre, tokom i nakon praznika očuvala stabilan javni red i mir, obezbedila bezbedno i nesmetano odvijanje drumskog saobraćaja, sprečila vršenje krivičnih dela i prekršaja,