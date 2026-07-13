Planina Zlatar uskoro bi mogla da dobije potpuno novi prostor za odmor, rekreaciju i uživanje u prirodi. Opština Nova Varoš pokrenula je postupak javne nabavke za izgradnju linijskog parka, investicije čija je procenjena vrednost 39,3 miliona dinara bez PDV-a.

Novi park prostiraće se na površini od gotovo 35.000 kvadratnih metara, na katastarskoj parceli 900/1 u katastarskoj opštini Brdo, a trebalo bi da stvori funkcionalniju i bezbedniju vezu između magistralnog puta i najvažnijih turističkih sadržaja na Zlataru.

Na ovoj lokaciji već postoji pešačka staza, ali je ona tokom godina dotrajala. Podloga je oštećena, a postojeća rešenja više ne odgovaraju potrebama turista i meštana.

Projektom je predviđena izgradnja potpuno nove pešačke staze široke 3,5 metara i duge oko 476 metara. Konstrukcija će biti prilagođena zahtevnim vremenskim uslovima na planini, a staza će omogućiti i pristup interventnim i servisnim vozilima, čime će biti povećana bezbednost posetilaca.

Posebna pažnja biće posvećena očuvanju prirodnog ambijenta. Postojeća visoka vegetacija trebalo bi da bude sačuvana, dok je planirana i sadnja novog zelenila.

Postavljanjem savremenog urbanog mobilijara, ovaj deo Zlatara više neće biti samo prolaz između turističkih tačaka, već uređeno mesto za predah, šetnju, rekreaciju i boravak u prirodi.

Izabrani izvođač imaće rok od najviše 150 kalendarskih dana od uvođenja u posao da završi sve predviđene radove. Biće u obavezi i da pruži dvogodišnju garanciju na kvalitet izvedenih radova.

Zainteresovane kompanije ponude na raspisani tender mogu dostaviti do 5. avgusta.

Realizacijom ovog projekta Zlatar bi trebalo da dobije još jedan moderan turistički sadržaj, ali i uređeniji i bezbedniji prostor koji će dodatno unaprediti ponudu jedne od najposećenijih planina u ovom delu Srbije.