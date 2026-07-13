Na konkurs za dodelu plastenika poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Nove Varoši, koji su zajednički realizovali Fondacija Ana i Vlade Divac i Opština Nova Varoš, prijavilo se 16 poljoprivrednih gazdinstava i sva su odabrana da tokom ovog leta dobiju podršku za unapređenje svoje proizvodnje u vidu plastenika dimenzija 6×20 metara sa pocinkovanom konstrukcijom, sistemom za navodnjavanje, bočnim vratima za provetravanje i garancijom na konstrukciju i foliju.

- Misija naše saradnje sa Fondacijom Ana i Vlade Divac je unapređenje uslova rada poljoprivrednika i njihovih domaćinstava, povećanje ekonomske nezavisnosti njihove proizvodnje i podrška ženama i mladima u ruralnim područjima opštine”, rekao je dr Branko Bjelić, predsednik opštine Nova Varoš.

Ova inicijativa predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje Fondacije Ana i Vlade Divac i Opštine Nova Varoš. Tokom prethodne dve godine, kroz isti program podršku je dobilo 40 poljoprivrednih gazdinstava, čime su stvoreni uslovi za stabilniju i održiviju proizvodnju povrća, voća i cveća, nezavisno od sve izraženijih klimatskih i vremenskih izazova. Posebno ohrabruje podatak da su među korisnicima značajno zastupljene žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, kao i mladi ljudi koji svoju budućnost vide na selu.

- Najveća vrednost ovog programa nisu samo plastenici, već ljudi koji iza njih stoje. Ove godine posebno nas raduje što među dobitnicima imamo više od trećine žena, ali i značajan broj mladih koji žele da ostanu na selu i upravo tu vide svoju budućnost. Fondacija će nastaviti da ulaže napore kako bi podržala sve one koji žele da razvijaju svoja gazdinstva, ostanu u svojim sredinama i od svog rada obezbede sigurniju budućnost za svoje porodice”, izjavila je Aleksandra Kecojević, zamenica direktorke Fondacije Ana i Vlade Divac.

Konkurs je bio namenjen registrovanim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Nove Varoši koja žele da započnu ili prošire plasteničku proizvodnju i na taj način obezbede sigurnije prinose i dodatne izvore prihoda za svoje porodice. Prednost pri odabiru imale su višečlane porodice koje žive i rade na selu.

Ukupna vrednost programa iznosi 2,7 miliona dinara, od čega je Opština Nova Varoš obezbedila 2 miliona, dok je preostala sredstva obezbedila Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Obnovljene Crkve Isusa Hrista. Korisnici će učestvovati u realizaciji donacije sopstvenim sredstvima u iznosu do 30 odsto ukupne vrednosti plastenika.

Pored Nove Varoši, plastenici su ove godine obezbeđeni za poljoprivrednike sa teritoirije Užica, a planirano je tokom godine da se isti projekat realizuje i u Medveđi i Bogatiću. Fondacija Ana i Vlade Divac očekuje da se programu do kraja godine pridruži još lokalnih samouprava. Cilj programa je da se kroz ulaganje u poljoprivredu doprinese ekonomskom osnaživanju porodica, ostanku mladih na selu i održivom razvoju ruralnih zajednica širom Srbije.