Afrikanka se udala za Bojana i preselila u srpsko selo: Kupili trošnu kuću staru 100 godina, nisu imali ni struju, a onda su od nje napravili raj

U dnevnoj sobi dominira bela boja. Potpuno je proširila i osvežila prostor, a Naledi je stilske stolice presvukla u beli materijal. Tu su i velika ogledala, raskošni lusteri, unikatne šoljice... Mnogi su na Instagramu pohvalili fotografije koje pokazuju pre i posle, a Naledi je dobila pregršt komplimenata.

Srpska snajka iz plemena Zulu rekla je ranije da je devet godina živela u Beogradu i da su odabrali plac na kom će, kako se nadaju, do kraja godine izgraditi kuću. Oduševljena je seoskom idilom, pa je publiku na društvenim mrežama upoznala sa tom lepotom. Već se oprobala u određenim seoskim poslovima i prikazala kako hrani kokoške dok su njenu ćerku i sina oduševile domaće životinje. Poručila je da se u selu ne spava jer ima mnogo posla, ali njoj to nije nikakav problem.