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Afrikanka se udala za Bojana i preselila u srpsko selo: Kupili trošnu kuću staru 100 godina, nisu imali ni struju, a onda su od nje napravili raj

Afrikanka se udala za Bojana i preselila u srpsko selo: Kupili trošnu kuću staru 100 godina, nisu imali ni struju, a onda su od nje napravili raj

13:00
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Autor:  Teodora Tojagić

Kuća i imanje posle renoviranja izgledaju potpuno drugačije. Srpska snajka je na Instagramu svojim pratiocima čestitala Vaskrs uz slike kuće pre i posle renoviranja.

 

Naledi Repaja, ovdašnjoj javnosti poznata i kao srpska snajka iz plemena Zulu, i njen suprug Bojan kupili su kuću u selu Malo Crniće u Braničevskom okrugu, što je ona i pokazala na Jutjubu. Kuća je stara više od 100 godina, bila je prilično oronula kada su je kupili i bez struje, a posle renoviranja je zablistala.

"Dobili smo staru srpsku kuću. Svuda smo išli i naišli na ovaj raj. Kuća je stara više od 100 godina, kruške i maline u dvorištu su božanstvene. Vrata su nam malo oguljena, a nemamo ni struje, sve smo očistili, stvari koje smo pronašli takođe i sačuvali ih za korišćenje".

Kuća i imanje posle renoviranja izgledaju potpuno drugačije. Srpska snajka je na Instagramu svojim pratiocima čestitala Vaskrs uz slike kuće pre i posle renoviranja. Ona je odlučila da kuću transformiše pastelnim bojama. Prostorije su ispunjene vintidž nameštajem, a dominira svetlozelena boja. 

Naledi je istakla da ima sjajne komšije koje su priskakale u pomoć tokom renoviranja kuće, a neki su joj čak poklonili i nameštaj za novi dom.

"Ostaje nam da ovako živimo 100 godina, minimum, ako može i duže. Živeli dragi ljudi i da nastavimo da radimo nešto lepo svaki dan i da živimo za nešto lepo", naglašava.

U dnevnoj sobi dominira bela boja. Potpuno je proširila i osvežila prostor, a Naledi je stilske stolice presvukla u beli materijal. Tu su i velika ogledala, raskošni lusteri, unikatne šoljice... Mnogi su na Instagramu pohvalili fotografije koje pokazuju pre i posle, a Naledi je dobila pregršt komplimenata.

"Ovo izgleda kraljevski", "Bravo srpska snajko", "Predivno", "Svaka čast", "E, ovo se zove promena", "Ne znam da li ste lepši vi ili kuća", "Bravo", pisali su korisnici Instagrama.

Srpska snajka iz plemena Zulu rekla je ranije da je devet godina živela u Beogradu i da su odabrali plac na kom će, kako se nadaju, do kraja godine izgraditi kuću. Oduševljena je seoskom idilom, pa je publiku na društvenim mrežama upoznala sa tom lepotom. Već se oprobala u određenim seoskim poslovima i prikazala kako hrani kokoške dok su njenu ćerku i sina oduševile domaće životinje. Poručila je da se u selu ne spava jer ima mnogo posla, ali njoj to nije nikakav problem.

Oduševljena je lepotom i načinom života na selu u Srbiji, a obišla je do sada brojne svetske destinacije. Ima nečega posebnog u toj idili, sasvim jedinstvenoj. Nažalost, mnogi napuštaju svoja seoska imanja u potrazi za boljim životom što je svakako stvar izbora, ali sreća se može pronaći i u malim mestima, što je Naledi svojim primerom pokazala.

 

 
Naledi Repaja alo lepote srbije

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