Ugovore su potpisali ministar kulture u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković i predsednik Opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić.

Najveća sredstva, u iznosu od 25 miliona dinara, odobrena su kroz program „Gradovi u fokusu 2026” za četvrtu fazu realizacije kapitalnog projekta „Dom ćirilice”, koji predstavlja nastavak razvoja Muzeja ćirilice u Rači. Istovremeno, Ministarstvo kulture opredelilo je i 400.000 dinara za projekat Narodne biblioteke „Miloš Trebinjac” - „Uređenje i opremanje laboratorije i istraživačkog centra”, čime će biti unapređeni uslovi za stručni rad, zaštitu bibliotečke građe i razvoj novih programa.

Obraćajući se prisutnima, ministar kulture Nikola Selaković istakao je da su ovogodišnja sredstva nastavak višegodišnje podrške jednom od najznačajnijih nacionalnih projekata u oblasti kulture.

„Ovih 25 miliona dinara, uz sredstva koja su u prethodne tri godine već uložena, predstavljaju nastavak investicije kojom je nekadašnja seoska škola prerasla u najmlađu nacionalnu ustanovu kulture u Srbiji - Muzej ćirilice. Cilj nije da ćirilicu smestimo u muzej, već da je upravo odavde promovišemo, popularizujemo i podstičemo njenu svakodnevnu upotrebu, istovremeno oživljavajući ovaj prelepi kraj Srbije”, poručio je ministar.

On je naglasio da je u ovaj projekat do sada uloženo ukupno oko 95 miliona dinara iz republičkog budžeta, dok je Opština Bajina Bašta izdvojila više od 15 miliona dinara, što ukupnu vrednost investicije približava iznosu od milion evra. Ministar je podsetio i da je Muzej ćirilice za samo četiri meseca rada posetilo oko pet hiljada posetilaca, iako još uvek nije počeo da funkcioniše u punom kapacitetu.

Selaković je posebno zahvalio Opštini Bajina Bašta na posvećenosti i partnerskom odnosu.

„Bajina Bašta može da posluži kao primer mnogim manjim opštinama u Srbiji kako se vizijom, entuzijazmom i odgovornim radom prirodno i kulturno nasleđe pretvara u snažan kulturno-turistički potencijal”, istakao je ministar, najavljujući i prvu veliku putujuću izložbu Muzeja ćirilice, posvećenu istoriji zabrane srpskog pisma.

Predsednik Opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić zahvalio je Ministarstvu kulture i ministru Nikoli Selakoviću na kontinuiranoj podršci razvoju kulture u Bajinoj Bašti.

„U ime Opštine Bajina Bašta i svih naših građana želim da izrazim iskrenu zahvalnost Ministarstvu kulture Republike Srbije i ministru Nikoli Selakoviću na poverenju, razumevanju i podršci koju godinama pružaju našim projektima. Nastavićemo da odgovorno radimo i opravdamo ukazano poverenje ”, poručio je Ordagić.

Nakon svečanog potpisivanja ugovora, ministar kulture Nikola Selaković, zajedno sa predsednikom Opštine Bajina Bašta Milenkom Ordagićem i saradnicima, obišao je lokaciju na kojoj će biti izgrađen Dom ćirilice, budući savremeni centar posvećen očuvanju, izučavanju i promociji srpskog jezika i ćiriličkog pisma. Tom prilikom predstavljeni su planovi za nastavak realizacije ovog značajnog projekta.