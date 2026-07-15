U podnožju planina Cer i Iverak, u živopisnoj dolini reke Cernice, smeštena je Banja Badanja , lečilište neobičnog imena, intrigantnih legendi i voda čija su lekovita svojstva nadaleko poznata. Iako možda nije među najpoznatijim turističkim centrima u zemlji, ovo prirodno lečilište nudi idealan beg od gradske vreve i pravo okrepljenje za organizam, navodi se na sajtu Banje u Srbiji.

Smeštena u ataru sela Donja Badanja, na nadmorskoj visini od 180 metara, ova banja je lako dostupna magistralnim putevima i nalazi se u blizini Šapca, Loznice i Valjeva.

Kako je banja dobila ime?

Naziv ovog mesta potiče iz davne prošlosti. Nekada su stanovnici ovog kraja koristili šuplje drveno stablo, poznato kao badanj, kako bi usmeravali tok vode ka vodeničnom točku. Iako vodenica danas nema u tolikom broju kao ranije, ime je ostalo da svedoči o tradiciji i načinu života starih meštana.

Lekovite izvore ove banje sasvim slučajno su otkrili pastiri. Primetili su neobična ozdravljenja kod svojih starih i bolesnih životinja nakon što bi se one valjale u lokalnom blatu. Glas o lekovitim svojstvima brzo se proširio, pa su meštani ubrzo počeli da ugošćavaju prve posetioce, čime je započeo razvoj ovog "narodnog" lečilišta.

Dve vrste lekovite vode: "Slana bara" i "Crvena voda"

Vode Banje Badanje bogate su mineralima zahvaljujući specifičnoj geološkoj strukturi terena, a naučnu potvrdu o njihovoj lekovitosti dao je još 1889. godine čuveni srpski hemičar i akademik Marko T. Leko. Banja se može pohvaliti sa dva glavna izvora i dva načina primene terapije:

Sumporovita voda (Glavni izvor, nekadašnja "Slana bara"): Koristi se pretežno za kupanje i izuzetno je delotvorna kod koštanih i zglobnih oboljenja.

(Glavni izvor, nekadašnja "Slana bara"): Koristi se pretežno za kupanje i izuzetno je delotvorna kod koštanih i zglobnih oboljenja. Gvožđevita voda (nekadašnja "Crvena voda"): Konzumira se pijenjem, a preporučuje se osobama sa stomačnim problemima i anemijom.

Pored lekovitih voda, Banja Badanja poseduje i lekovito blato (peloid), što je privilegija kojom se može pohvaliti veoma mali broj banja u Srbiji.

Šta se sve leči u Banji Badanji? Reumatizam mišića i zglobova

Spondiloza i drugi problemi sa kičmom

Artritis

Ginekološka oboljenja

Stanja nakon povreda

Nervna oboljenja

Anemija i opšta iscrpljenost organizma Mesto gde se susreću istorija i legende

Okolina banje je pravo blago za ljubitelje istorije i mitologije. Nad njom se nadvija slavna planina Cer, poznata po prvoj savezničkoj pobedi u Prvom svetskom ratu pod komandom Stepe Stepanovića. Pored istorijskih spomenika, na Ceru se nalaze i ostaci srednjovekovnih utvrđenja poput "Kosaninog grada" i "Trojanovog grada".

Upravo se za "Kosanin grad" vezuje jedna od najintrigantnijih lokalnih legendi. Veruje se da je car Trojan imao pet ćerki. Imena četiri ćerke – Koviljka, Vida, Soka i Kosana – poslužila su kao inspiracija za imena gradova i utvrđenja (Koviljača, Vidin, Soko-grad i Kosanin grad), dok je ime pete ćerke i petog grada ostalo misterija do današnjih dana.

Ovaj kraj se ponosi i velikim istorijskim ličnostima, među kojima je najzvučnije ime Miloša Obilića, za koga se veruje da je podigao obližnji manastir Čokešinu.

Turistički potencijal koji tek treba da procveta

Prvo primitivno kupatilo u banji izgrađeno je 1938. godine, dok je pedesetih godina prošlog veka podignut motel „Cernica“ sa savremenijim kadama. Danas okosnicu zdravstvenog turizma čini Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Boro Skorić“, a u planu je izgradnja novih hotelskih kapaciteta. Za one koji vole autentičan doživljaj, privatni smeštaj kod ljubaznih domaćina uvek je topla preporuka.