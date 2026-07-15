Miris zrelih kajsija jedan je od najlepših znakova leta, a upravo tada je pravo vreme da pripremite domaći džem bez dodatog šećera.
Zahvaljujući prirodnoj slatkoći potpuno zrelih plodova, ovaj namaz ima bogat voćni ukus i gustu teksturu, iako se pravi od samo jednog sastojka.
Odličan je za doručak, palačinke, kolače ili kao zdrava zimnica koju ćete rado jesti tokom cele godine.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: slatka zimnica
Porcije/Količina: oko 4 manje tegle
Vreme pripreme: 20 minuta
Vreme kuvanja/pečenja: 60–90 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat i 50 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 kg potpuno zrelih kajsija
Priprema:
1. korak: Čišćenje i seckanje kajsija
Kajsije dobro operite, prepolovite ih i izvadite koštice. Uklonite sva oštećenja sa plodova, pa voće isecite na četvrtine i prebacite u široku šerpu sa debljim dnom.
2. korak: Kuvanje
Stavite šerpu na umerenu temperaturu i kuvajte kajsije bez dodavanja vode i šećera. Povremeno promešajte kako voće ne bi zagorelo, a kako se bude kuvalo, kajsije će same pustiti sok.
Nastavite sa kuvanjem dok višak tečnosti ne ispari, a masa postane gusta i ujednačena. Kada varjačom povučete po dnu šerpe i ostane jasan trag koji se ne zatvara odmah, džem je dovoljno ukuvan.
3. korak: Sipanje
Sklonite džem sa šporeta i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Još vreo sipajte u prethodno sterilisane i zagrejane tegle, vodeći računa da ih napunite gotovo do vrha.
4. korak: Čuvanje
Dobro zatvorite poklopce i okrenite tegle naopačke. Ostavite ih tako dok se potpuno ne ohlade, a zatim ih čuvajte na tamnom i hladnom mestu. Nakon otvaranja, džem držite u frižideru i potrošite u roku od 4 dana.
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