Miris zrelih kajsija jedan je od najlepših znakova leta, a upravo tada je pravo vreme da pripremite domaći džem bez dodatog šećera.

Zahvaljujući prirodnoj slatkoći potpuno zrelih plodova, ovaj namaz ima bogat voćni ukus i gustu teksturu, iako se pravi od samo jednog sastojka.

Odličan je za doručak, palačinke, kolače ili kao zdrava zimnica koju ćete rado jesti tokom cele godine.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slatka zimnica

Porcije/Količina: oko 4 manje tegle

Vreme pripreme: 20 minuta

Vreme kuvanja/pečenja: 60–90 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat i 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

2 kg potpuno zrelih kajsija

Priprema:

1. korak: Čišćenje i seckanje kajsija

Kajsije dobro operite, prepolovite ih i izvadite koštice. Uklonite sva oštećenja sa plodova, pa voće isecite na četvrtine i prebacite u široku šerpu sa debljim dnom.

2. korak: Kuvanje

Stavite šerpu na umerenu temperaturu i kuvajte kajsije bez dodavanja vode i šećera. Povremeno promešajte kako voće ne bi zagorelo, a kako se bude kuvalo, kajsije će same pustiti sok.

Nastavite sa kuvanjem dok višak tečnosti ne ispari, a masa postane gusta i ujednačena. Kada varjačom povučete po dnu šerpe i ostane jasan trag koji se ne zatvara odmah, džem je dovoljno ukuvan.

3. korak: Sipanje

Sklonite džem sa šporeta i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Još vreo sipajte u prethodno sterilisane i zagrejane tegle, vodeći računa da ih napunite gotovo do vrha.

4. korak: Čuvanje

Dobro zatvorite poklopce i okrenite tegle naopačke. Ostavite ih tako dok se potpuno ne ohlade, a zatim ih čuvajte na tamnom i hladnom mestu. Nakon otvaranja, džem držite u frižideru i potrošite u roku od 4 dana.