"Mi smo jedan od najstarijih naroda na planeti!" Željko pokazao kako se živelo na srpskom dvoru stotinama godina pre nego što je Amerika uopšte otkrivena

On je preko 30 godina skupljao sve eksponate , sada ih ima oko 5.000 , a ova raskošna kolekcija jedna je od najvećih na Balkanu. U Košaninovoj zbirci nalaze se mačevi, štitovi, sekire, noževi, krune, srednjovekovne knjige, skulpture, ikone, porcelanski escajg, ali i skulpture Ivana Meštrovića i Jovana Soldatovića, Rubensove i Kaloove slike, porculan sa engleskog dvora, srebrni escajg iz hotela Ric iz Pariza i mnogi drugi vredni predmeti.

- Nije slučajno što je baš ovde nikao Krstovgrad, jer upravo na ovom području stvarana je prva srpska država. Ovo mesto sa sobom nosi zaista posebnu energiju, pogled puca u beskraj, a svaki dan se ovde čuju zvona manastira Žiča. Ovde možete sesti za trpezu i imati osećaj kao da ste vitez iz srednjeg veka. Na ulazu u muzej postavljen je veliki beli krst i statua Svetog Save. Svaki predmet ima svoju priču i svoj značaj, a čitav ovaj kompleks samo jedan motiv i cilj - čuvanja tradicije i istorije - naglasio je tvorac Krstovgrada.

Željko i njegova supruga Nataša su kustosi ove jedinstvene kolekcije i rado dočekuju goste u ovoj pravoj kulturno - istorijskoj riznici.