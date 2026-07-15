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"Mi smo jedan od najstarijih naroda na planeti!" Željko pokazao kako se živelo na srpskom dvoru stotinama godina pre nego što je Amerika uopšte otkrivena
FOTO:RINA

"Mi smo jedan od najstarijih naroda na planeti!" Željko pokazao kako se živelo na srpskom dvoru stotinama godina pre nego što je Amerika uopšte otkrivena

10:00
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Autor:  Teodora Tojagić

U selu Progorelica kod Kraljeva nalazi se Krstovgrad, jedinstveni muzej sa više od 5.000 eksponata posvećenih srpskoj istoriji, Nemanjićima, viteškoj tradiciji i očuvanju nacionalnog identiteta.

 

Na prostoru raške oblasti gde je nekada stvarana prva srpska država, u selu Progorelica smeštenom na uzvišenju na samo 15 kilometara od Kraljeva, zahvaljujući entuzijasti i velikom zaljubljeniku u srpsku istoriju, Željku Košaninu, nastao je jedinstven muzej Krstovgrad.

Ovo mesto vraća vas u srednji vek, u doba Nemanjića. Tu sve podseća na srpske vladare. Originali iz srednjeg veka, ali i replike njihovog prestola, trpeze vitezova i posuđe od brušenog poludragog kamenja samo su delić kolekcije koja se krije u Krstovgradu.

Mi smo jedan od najstarijih naroda na planeti, i zbog toga treba da čuvamo svoj identitet. Ovaj muzej je Srbija u malom. Svim predmetima koje imamo ovde sa najviše poštovanja prilaze stranci, koji su željni znanja o našem narodu. Kad i kako je nastala prva država, ko je bio tvorac. Kako se živelo.. Mi smo ti na kojima ostaje da sačuvamo svoju kulturu, veru i istoriju i da je prikazujemo drugim narodima - kaže za RINU Željko.

Krstovgrad alo lepote srbije

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