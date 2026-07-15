Pripadnici Službe zaštite Žabljak tokom jzčerašnjeg dana dobili su poziv od OKC da je u reonu Zelenog Vira jedna planinarka povređena i da otežano hoda i odmah su krenuli na lice mesta.

- Nakon ukazane prve pomoći, povređena planinarka je, u pratnji spasilaca, bezbedno spuštena do vozila, nakon čega je predata ekipi Hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje, kažu za RINU u Službi zaštite i spašavanja Žabljak.

Oni apeluju na sve planinare i posetioce da prilikom obilaska Durmitora budu jako oprezni, da ne skreću sa markiranih staza i da uvek budu u adkevatnoj odeći i obući.