Osim što će moći uživati u čarobnim zvucima violine, za sve posetioce pripremljen je i voga kultrno-zabavni program.

Poznati pevač narodne muzike Milanče Radosavljević održaće koncert na velikoj saborskoj pozornici Sabora violinista Srbije u Pranjanima. Milanče će pred publiku izaći trećeg, završnog dana Sabora, kada će se Pranjanima razliti stihovi i melodije koje decenijama žive u srcima ljubitelja prave narodne pesme.

Milančetove pesme nisu samo muzika — one su poezija pretočena u glas, priče o ljubavi, čežnji, zavičaju i životu. Mnoge su odavno ušle u anale narodne muzike, a on ih i danas donosi sa istom snagom, toplinom i neverovatnom emocijom zbog koje ga publika prepoznaje već posle prvih taktova.

„Dolazim sa velikim zadovoljstvom. Sabor violinista je prelepa narodna svetkovina koja okuplja najbolje violiniste i umetnike. Mislim da je moje mesto upravo tamo, na padinama Suvobora i Ravne gore. Vidimo se u Pranjanima”, poručio je Milanče Radosavljević.

Biće to veče za pamćenje — uz violine, saborsku radost i glas koji je obeležio čitavu jednu epohu narodne muzike. Pranjani će trećeg dana Sabora pevati zajedno sa Milančetom, pod otvorenim nebom, tamo gde se pesma najlepše čuje i najduže pamti.