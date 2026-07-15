Svaki dodatni metar instalacije naknadno se plaća oko 1.755 dinara.
Osim ugradnje, trošak predstavlja i kupovina samog uređaja, pa se najjeftiniji klima-uređaji mogu naći po ceni od oko 33.000 dinara.
Dodatni problem za građane je i nedostatak slobodnih majstora, jer je zbog visokih temperatura potražnja za ugradnjom i servisiranjem klima-uređaja naglo porasla.
„Majstora je gotovo nemoguće naći, čeka se i do četiri meseca“, rekao je za RINU Filip Tomašević.
Zbog toga mnogi građani, koji su čekali prve velike vrućine da kupe ili ugrade klimu, sada teško dolaze do slobodnog termina.
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