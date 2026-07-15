Vozačka dozvola u Srbiji najčešće važi 10 godina, ali se pravila menjaju kada vozač napuni 65 godina.

Licima starijim od 65 godina vozačka dozvola izdaje se na rok važenja do najviše pet godina.

Dozvola može biti izdata i na kraći period, ukoliko tako bude navedeno u lekarskom uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

Na lekarskom pregledu proveravaju se vid, motorika, psihičko stanje i opšta zdravstvena sposobnost za upravljanje vozilom.

Pregled najčešće obuhvata oftalmologa, neuropsihijatra, psihologa i lekara opšte medicine.

Vozači koji imaju hronične bolesti, poput dijabetesa, epilepsije ili srčanih oboljenja, mogu biti upućeni na češće kontrole, u zavisnosti od zdravstvenog stanja.

Zahtev za izdavanje nove dozvole može se podneti najranije 30 dana pre isteka prethodne.

Vozačima se savetuje da na vreme obave lekarski pregled i podnesu zahtev, jer je za vožnju sa isteklom vozačkom dozvolom predviđena kazna od 10.000 dinara.

Cena lekarskog pregleda za A i B kategoriju u državnim domovima zdravlja iznosi oko 2.000 dinara, dok u privatnim ustanovama može biti do 4.000 dinara.

Vozači stariji od 65 godina plaćaju i posebnu taksu, koja se uglavnom kreće od 1.500 do 3.000 dinara, u zavisnosti od zdravstvene ustanove.