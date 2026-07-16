Jul je ključni mesec za berbu paradajza. Tokom ovog perioda, biljke aktivno cvetaju, zameću plodove i posebno im je potrebna pravilna ishrana. Koja đubriva će vam pomoći da dobijete velike, slatke paradajze? Podelićemo pet proverenih metoda iskusnih baštovana.

Đubrenje paradajza u julu

Važno: nemojte đubriti prečesto - paradajz može početi da se „goji“ (pretvara se u žbun umesto u plodove).

Pepeo + borna kiselina + jod – za slađe voće

  • Nakon početka plodonošenja, paradajz se hrani pepelom, bornom kiselinom i jodom:
  • Kako spremiti ovo đubrivo:
  • Prelijte pepeo i bornu kiselinu sa 5 litara ključale vode
  • Ohladiti, dovesti zapreminu do 10 l
  • Dodati jod
  • Ostavite da se natapa 24 sata

Za prskanje: razblažiti 1 litar pripremljenog preparata u 10 litara vode

Način upotrebe: prskanje po lišću

Šta pruža: kalijum iz pepela, bor za plodove, jod za zaštitu od bolesti.

Hranjenje kvascem – narodna metoda

Kvasac stimuliše rast korena i poboljšava apsorpciju hranljivih materija:

Kako spremiti domaće đubrivo od kvasca?

  • Rastvoriti kvasac u toploj vodi
  • Dodati šećer
  • Ostavite da se natapa 2 sata
  • Razblažiti 1:5 pre upotrebe.

Kako se koristi: zaliva se koren, 1 čaša po grmu

Šta pruža: azot, kalijum, mikroelemente, poboljšava rast korena.

Kopriva – azotno đubrivo od zelenila

Kopriva sadrži azot, kalijum, gvožđe i elemente u tragovima :

Kako spremiti ovo domaće đubrivo od koprive:

  • Prelijte koprive vodom
  • neka se natapa 7-10 dana
  • Razblažiti 1:10 pre upotrebe.

Kako se koristi: zaliva se koren

Šta pruža: azot za rast, mikroelemente za zdravlje biljaka.

Pravila za zalivanje u julu

  • Zalivati kod korena, izbegavajući lišće
  • Prskati oko cvetova (borna kiselina)
  • Prihraniti uveče ili ujutru, kada nema sunca
  • Pratiti doze iz recepata