Jul je ključni mesec za berbu paradajza. Tokom ovog perioda, biljke aktivno cvetaju, zameću plodove i posebno im je potrebna pravilna ishrana. Koja đubriva će vam pomoći da dobijete velike, slatke paradajze? Podelićemo pet proverenih metoda iskusnih baštovana.
Đubrenje paradajza u julu
Važno: nemojte đubriti prečesto - paradajz može početi da se „goji“ (pretvara se u žbun umesto u plodove).
Pepeo + borna kiselina + jod – za slađe voće
- Nakon početka plodonošenja, paradajz se hrani pepelom, bornom kiselinom i jodom:
- Kako spremiti ovo đubrivo:
- Prelijte pepeo i bornu kiselinu sa 5 litara ključale vode
- Ohladiti, dovesti zapreminu do 10 l
- Dodati jod
- Ostavite da se natapa 24 sata
Za prskanje: razblažiti 1 litar pripremljenog preparata u 10 litara vode
Način upotrebe: prskanje po lišću
Šta pruža: kalijum iz pepela, bor za plodove, jod za zaštitu od bolesti.
Hranjenje kvascem – narodna metoda
Kvasac stimuliše rast korena i poboljšava apsorpciju hranljivih materija:
Kako spremiti domaće đubrivo od kvasca?
- Rastvoriti kvasac u toploj vodi
- Dodati šećer
- Ostavite da se natapa 2 sata
- Razblažiti 1:5 pre upotrebe.
Kako se koristi: zaliva se koren, 1 čaša po grmu
Šta pruža: azot, kalijum, mikroelemente, poboljšava rast korena.
Kopriva – azotno đubrivo od zelenila
Kopriva sadrži azot, kalijum, gvožđe i elemente u tragovima :
Kako spremiti ovo domaće đubrivo od koprive:
- Prelijte koprive vodom
- neka se natapa 7-10 dana
- Razblažiti 1:10 pre upotrebe.
Kako se koristi: zaliva se koren
Šta pruža: azot za rast, mikroelemente za zdravlje biljaka.
Pravila za zalivanje u julu
- Zalivati kod korena, izbegavajući lišće
- Prskati oko cvetova (borna kiselina)
- Prihraniti uveče ili ujutru, kada nema sunca
- Pratiti doze iz recepata
Komentari (0)