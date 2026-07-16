Nekada su zavese bile mnogo više od običnog ukrasa u domu. One su bile simbol urednosti, domaćinske brige i ponosa svake žene. U mnogim kućama naše bake su imale iste zavese godinama, nekada čak i decenijama, ali su one i dalje izgledale čisto, mirisno i blistavo belo.
Iako nisu imale moderne deterdžente, kapsule za pranje, omekšivače i specijalne preparate za izbeljivanje, znale su male tajne koje su se prenosile s generacije na generaciju. Njihov dom je mirisao na svežinu, a bele zavese na prozorima bile su nešto čime su se ponosile.
Danas, kada se zavese brzo zaprljaju zbog prašine, dima, kuvanja i sunčevih zraka, mnoge domaćice posežu za skupim sredstvima. Međutim, stari trikovi naših baka ponovo postaju popularni jer su jednostavni, jeftini i često daju odlične rezultate.
Prvo pravilo naših baka: zavese se nisu prale tek kada požute
Naše bake su znale da je tajna lepih zavesa u redovnom održavanju. Nisu čekale da tkanina potpuno izgubi belinu, već su ih prale nekoliko puta godišnje, naročito posle zime kada se u kući nakupi više prašine.
Pre pranja zavese su pažljivo skidale, tresle napolju kako bi uklonile prašinu, a zatim ih ostavljale da odstoje u vodi. Taj prvi korak bio je važan jer se tako omekšavala prljavština i lakše uklanjale fleke.
Soda bikarbona za vraćanje stare beline
Jedan od najpoznatijih trikova iz bakinih kuća bila je soda bikarbona. Ona se koristila za različite kućne poslove, a mnoge žene su je dodavale i prilikom pranja zavesa.
Dovoljno je bilo da se nekoliko kašika sode rastvori u mlakoj vodi i da se zavese ostave da odstoje pre pranja.
Soda je pomagala da se uklone neprijatni mirisi, naslage prašine i sivilo koje se vremenom pojavi na belim tkaninama.
Sirće umesto skupih omekšivača
Naše bake nisu imale veliki izbor omekšivača kao danas, ali su znale da običan alkoholni sirće može da pomogne u održavanju tkanine.
Dodavale su malu količinu sirćeta u poslednje ispiranje jer je pomagalo da zavese budu mekše, da se uklone ostaci sapuna i deterdženta, ali i da tkanina dobije svež izgled.
Miris sirćeta nakon sušenja nestaje, a ostaje osećaj čistoće.
Sunce je bilo njihovo prirodno sredstvo za izbeljivanje
Jedna od najstarijih tajni belih zavesa bilo je sušenje na svežem vazduhu.
Nakon pranja, žene su zavese prostirale napolju, na sunce, jer su prirodna svetlost i vazduh pomagali da bela boja izgleda još blistavije.
Mnoge bake nisu ni vraćale zavese potpuno suve na peglanje – odmah su ih kačile na prozore dok su još bile malo vlažne. Tako su se same ispravile pod sopstvenom težinom.
So i limun za požutele zavese
U nekim domaćinstvima koristili su se i limun i so, naročito za zavese koje su tokom godina izgubile prvobitnu boju.
Limunov sok se dodavao vodi za potapanje jer je poznat po svojstvu da osveži bele tkanine, dok je so bila jedan od starih kućnih trikova za uklanjanje nečistoća.
Iako ovi metodi nisu zamena za moderna sredstva kod veoma tvrdokornih fleka, mnogima mogu pomoći da zavese duže izgledaju sveže.
Tajna nije bila samo u pranju, već u pažnji
Možda najveća tajna naših baka nije bila u jednom sastojku, već u načinu na koji su brinule o stvarima.
Nisu menjale nameštaj i kućne predmete čim bi izgubili prvobitni sjaj. Čuvale su ih, održavale i znale da se uz malo truda mnogim stvarima može vratiti stari izgled.
Zato se danas mnoge domaćice ponovo vraćaju ovim jednostavnim savetima – ne samo zbog uštede, već i zbog osećaja topline i urednosti koji su krasili domove naših baka.
Jer ponekad upravo najjednostavniji trikovi ostaju najbolji.
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