"Jesen je 1934. godine. Najstariji sin kralja Aleksandra Karađorđevića, budući kralj Petar Drugi, bio je na školovanju u Engleskoj. Najmlađi kraljević Andrej bio je bolestan. Srednji kraljev sin Tomislav igrao se sam ispred dvora.
Stajao je kod jednog žbuna, kada je njegov otac izašao iz dvora i zaputio se prema automobilu koji ga je čekao.
Kralj je ušao u automobil, video je sina i rekao šoferu da sačeka. Došao je do šestogodišnjeg Tomislava i rekao mu da ide na put u Francusku i Englesku. Pitao ga je da li želi da mu donese neki poklon. Dečak je odgovorio: „Hvala, ne. Želim samo da mi se vratiš.”
Kralj je skinuo naočare, obrisao suzu i pomilovao sina po glavi. I zaputio se u Marselj. Nekoliko dana kasnije, malom Tomislavu je saopšteno da mu je otac poginuo u saobraćajnoj nesreći, a jugoslovenskoj javnosti da im je kralj ubijen.
Istorija je kralja Aleksandra bacila na drugi kraj apsurda – da je preživeo, možda bi ostao upamćen kao najveći Jugosloven. Ili možda kao najveći Srbin u istoriji. Ili možda kao jedan od najvećih evropskih političara svog vremena", objavljeno je u knjizi "100 događaja koji su promenili Srbiju".
Kralj Aleksandar I Karadordević rođen je 17. decembra 1888. godine na Cetinju, kao četvrto dete kneza Petra Karađordevića, budućeg kralja Srbije i Kraljevine SHS, i Zorke Petrović Njegoš. Školovao se u Ženevi, u Petrogradu, Rusiji i Beogradu.
Određen je za prestolonaslednika Srbije 27. marta 1909, posle odbijanja njegovog starijeg brata Đorđa da preuzme presto.
Pred Prvi svetski rat proglašen je za regenta Srbije, a od 1. decembra 1918, posle završetka rata i ujedinjenja, za regenta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
U Prvom svetskom ratu, kao regent, Aleksandar je bio i vrhovni komandant srpske vojske.
Posle smrti oca kralja Petra I 1921, proglasen je za "kralja ujedinitelja" Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kralj Aleksandar imao je tri sina - Petra, Tomislava i Andreja.
(Nedeljnik)
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