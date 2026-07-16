"Jesen je 1934. godine. Najstariji sin kralja Aleksandra Karađorđevića, budući kralj Petar Drugi, bio je na školovanju u Engleskoj. Najmlađi kraljević Andrej bio je bolestan. Srednji kraljev sin Tomislav igrao se sam ispred dvora.

Stajao je kod jednog žbuna, kada je njegov otac izašao iz dvora i zaputio se prema automobilu koji ga je čekao.

Kralj je ušao u automobil, video je sina i rekao šoferu da sačeka. Došao je do šestogodišnjeg Tomislava i rekao mu da ide na put u Francusku i Englesku. Pitao ga je da li želi da mu donese neki poklon. Dečak je odgovorio: „Hvala, ne. Želim samo da mi se vratiš.”

Kralj je skinuo naočare, obrisao suzu i pomilovao sina po glavi. I zaputio se u Marselj. Nekoliko dana kasnije, malom Tomislavu je saopšteno da mu je otac poginuo u saobraćajnoj nesreći, a jugoslovenskoj javnosti da im je kralj ubijen.