U julskim i avgustovskim danima radiće mnogi akva parkovi u Srbiji koji će omogućiti svim posetiocima da najtoplije dane leta provodu rashlađujući se u bazenima.

Pored bazenskih usluga, posetioci će moći da iznajme ležaljke, potraže hlad ispod suncobrana, poruče hranu, dok je za najmlađe u većini akva parkova obezbeđen poseban sadržaj i aktivnosti, a neretko je ulaz za njih besplatan.

„Petroland“ – Bački Petrovac

Na samo 15-ak minuta vožnje od Novog Sada nalazi se akva park „Petroland“. Pored osam bazena koji su dostupni svim generacijama tu su i atrakcije za najmlađe posetioce. Ukoliko krenete u akva park u Bačkom Petrovcu obavezno ponesite loptu jer su su vam na raspaloganju tereni za fudbal na pesku, košarku, odbojku. Tu si kafići i restorani.

Radnim danima cena ulaznice za odrasle iznosi 1.490 dinara, dok je vikednom cena karte 1.790. Radnim danima posle 16 časova ulaznica će koštati 1.290 dinara. Deca, studenti i penzioneri nakon 16 sati za ulazak je neophodno da izdvoje 1.090 dinara.

„Silver lake“ – Srebrno jezero

Na stotinu kilometara od Beograda u blizini Srebrnog jezera nalazi se vodeni park koji može da primi preko hiljadu posetilaca. Na raspolaganju je pet bazena različite dubine. Sadrži dva šanka gde možete poručiti piće, svlačionice i toalete prilagođene odobama sa invaliditetom. Prema podacima sa sajta „Akva kluba“, celodnevna karta za odrasle radnim danima iznosi 600 dinara, dok je vikendom 800. Za decu do 12 godina uživanje u bazenima košta 400, a vikendom 600 dinara. Postoji mogućnost kupovine mesečnih karata, dok se ležaljke posebno naplaćuju.

Akva park u Jagodini

Ovaj vodeni park sadrži bazene za sportske i rekreativne aktivnosti sa vodenim atrakcijama za decu i odrasle, toboganima dužine oko 600 metara koji su okruženi spasiocima. Pored olimpijskog bazena opremljenog za održavanje plivačkih i vaterpolo takmičenja po FINA propisima, akva park sadrži terene za mini fudbal, košarku, odbojku, rukomet, stoni tenis i igralište za decu sa ljuljaškama i klacalicama.

U okviru parka nalaze se objekti koji su neophodni za odmor, jelo i osveženje. Parking je besplatan. Celodnevna karta za odrasle iznosi 700 dinara, dok je za decu do 12 godina ulaz 500 dinara. Cena sezonske karte za odrasle iznosi 6.000, dok deca do 12 godina ulaznicu na bazene tokom cele sezone mogu kupiti za 3.000 dinara. Mesečne karte kreću se od 1.500 do 3000 dinara.

„Hollywoodland“ – Ledine

Na samo desetak kilometara od Beograda nalazi se vodeno igralište na Ledinama koje nudi raznovsne sadržaje za sve generacije. Centralni bazen u obliku slova H i tri tobogana nalazi se na otvorenom. Tu su i bazeni sa hidro-masažnim sistemom, tobogani za decu, sauna, tursko kuptilo. Cena ulaznice radnim danima za odrasle iznosi 1.000, a vikendom 1.200 dinara. Za decu, cena ulaznice radnim danom iznosi 700, dok je vikendom 800 dinara.

„Grad na vodi“ – Ada Ciganlija

Zabavni „Grad na vodi“ nalazi se kod betonskih tribina na Adi ciganliji u blizini okruglog kupatila. „Grad na vodi“ je otvoren u toku kupališne sezone svakog dana od 9 do 20 časova. Cena ulaznice za pola sata iznosi 900 dinara, a sat vremena košta 1.200 dinara.

Grad na vodi najsličniji je „igrama bez granica“. Za decu uzrasta ispod sedam godina obavezna je pratnja roditelja.

„Horizont“ – Surduk

Na 50-ak kilometara od Beograda, u naselju Surduk u Staroj Pazovi nalazi se veliki bazen, chillout bazen, dečiji bazen i dva bazena za sportske igre. Takođe, posetiocima se nudi hrana i piće u baru i restoranu. Celodnevna karta radnim danima iznosi 1.000, a poludnevna 600 dinara. Vikendom je celodnevna karta 1.200, poludnevna 600, dok je za decu od 2 do 10 godina ulaznica 600 dinara. Deca uzrasta do dve godine mogu besplatno da koriste usluge vodenog parka. Takođe, plaćaju se dušeci i separei po ceni od 1.000 do 3.000 dinara.

Akva park „Hotel Ub“ – Ub

Na sat vremena vožnje od Beograda, nalazi se vodeni park na Ubu. Dnevna ulaznica košta 540, poludnevna 270, nedeljna 1.620, mesečna 2.700, sezonska za decu iznosi 4.500, dok je sezonska karta za odrasle 6.300 dinara.

„Izvor“ – Aranđelovac

Na sat vremena od glavnog grada, u Aranđelovcu, nalazi se akva park „Izvor“ u Bukovičkoj banji. Prostire se na šest hektara uz tri bazena sa mineralnom vodom i toboganima. Za odrasle, boravak u akva parku u danima vikenda košta 7.000 dinara, dok je radnim ranima 5.000 dinara. Za decu od 3 do 12 godina ulaznica vikednom iznosi 3.500, dok je radnim danima 2.500 dinara. Porodična karta iznosi 17.000 dinara.

U cenu je uračunato korišćenje spoljašnjih i unutrašnjih bazena, vodenog igrališta, tepidarijuma, ruske banje, parnog kupatila, finske suve saune, sobe sa himalajskom solju, bio saune, teretane, unutrašnje i spoljašnje igraonice.

Akva park „Podina“ – Sokobanja

Akva park je od centra Sokobanje udaljen 1,5 kilometara i izgrađen je u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa „Podina“. Tu se nalazi i poluolimpijski bazen sa sportskom opremom. Oko svih bazena nalaze se frižideri sa sladoledima, ležaljke za sunčanje, suncobrani.

Cene karata za ovaj akva park iznosi od 500 do 700 dinara u zavisnosti da li je celodnevna i poludnevna ulaznica. Za odrasle celodnevna ulaznica iznosi 600 dinara, a za poludnevnu ulaznicu neophodno je izdvojiti 500 dinara.

„Raj“ – Vrnjačka Banja

Pored bazena, akva park u Vrnjačkoj Banji sadrži i dečije bazene gde su najmlađim posetiocima dostupni animatori. Od ponedeljka do četvrtka cena karte za decu od 4 do 12 godina, trudnice i penzionere iznosi 1.250 dinara, a od petka do nedelje 1.550 dinara. Standardna ulaznica je 1.500 dinara, a vikendom je nepunih 2.000 dinara. Sezonska ulaznica iznosi 16.000, dok je za decu od 4 do 12 godina, trudnice i penzonere 8.000 dinara. Svim korisnicima koji slave rođendan, ulaz tog dana je besplatan.

Akva park „Čair“ – Niš

Pored bazena sa nekoliko tobogana različite veličine od kojih je najveći dužine oko 100 metara, vodeni park u Nišu sadrži i poluolimpijski bazen, kao i jedna mali bezen nemenjen deci. Tu je i propratni sadržaji kao što su igralište za decu, teretana na otvorenom, kafić, restoran, brza hrana, ležaljke.

Celodnevna ulaznica za odrasle iznosi 450 dinara, a za decu od 7 do 12 godina 300 dinara. Poludnevna ulaznica za odrasle je 300, dok je za decu uzrasta 7 do 12 godina 250 dinara. Sezonska ulaznica iznosi 10.000, a za decu od 7 do 12 godina 8.000 dinara. Deca do sedam godina ne plaćaju ulaznicu.