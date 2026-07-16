Zamislite dan bez betona, bez vrućine, bez gužve. Dan koji počinje mirisom šume, nastavlja se cvrkutom ptica, osvežava u reskoj planinskoj rečici ili potoku s pogledom na vodopade, a završava večerom koju pamtite po ukusu zaista jedinstvenih domaćih specijaliteta. Tako izgleda letovanje na Staroj planini. I znamo – zvuči kao bajka.

A bajka je stvarna. I krije se tamo gde vodopadi pričaju svoje priče – visoko u brdima, među bukvama i jelkama, gde se sunce i voda dodiruju u slapovima, a svaki korak vodi ka nečemu novom i neotkrivenom.

Jer da, kad kažete „letovanje u Srbiji“, verovatno ne pomislite odmah na vodopade. A trebalo bi, jer je naša zemlja prepuna ovih prirodnih lepota. Pritom, od ukupnog broja vodopada u našoj zemlji gotovo svaki treći se nalazi upravo na Staroj planini.

Tupavica - hladno osveženje u zagrljaju šume

Ako ste se ikada pitali kako izgleda letnji raj u Srbiji – odgovor je Tupavica. Ovaj vodopad visok oko 20 metara, smešten nedaleko od sela Dojkinci, pravo je mesto za prvi susret sa čarima Stare planine. Do njega se stiže lako, staza je pogodna i za decu, a sam prizor je kao iz razglednice: voda se preliva preko mahovinom obraslih stena, sunčevi zraci igraju u kapima, dok vazduh miriše na vlagu i borove.

U podnožju vodopada možete se i okupati – voda je hladna, ali idealna da rashladi telo nakon šetnje. Deca je obožavaju, a odrasli se smeju kao deca.

Bigar - tamo gde priroda crta slapove

Vožnja do Kalne je avantura sama po sebi – ali ono što vas čeka pored puta je zaustavljanje koje se ne preskače. Bigar je kaskadni vodopad, možda i najfotogeničniji na Staroj planini. Voda se razliva u više manjih slapova, pravi mala jezera i bazenčiće, a u zaleđu se krije manastir Svetog Onufrija, star vekovima.

Ovo je jedno od onih mesta gde ne žurite. Gde se sedi na kamenu, noge se hlade u plićaku, a vreme teče sporije. I da, voda je bistra, hladna, i savršena za brzinsko „planinsko osveženje“.

Piljski vodopad - za one koji traže više

Ako ste od onih koji žele da zakorače van uobičajenog, Piljski vodopad je pravi izazov. Sa svojih 65 metara, jedan je od najviših u Srbiji – i do njega se dolazi šumskom stazom koja je avantura sama po sebi. Polazak je iz sela Topli Do, a put traje oko sat i po. Iako nije za baš sasvim male noge, uz dobru obuću i osmeh – može se proći i kao porodični izazov.

Kada stignete, čeka vas prizor koji oduzima dah. Apsolutno vredno svakog koraka.

Čunguljski skok - za hrabre istraživače

Još jedan skriveni dragulj, Čunguljski vodopad, visok je preko 40 metara i nalazi se u srcu šumske divljine. Do njega se dolazi isključivo u pratnji vodiča, što ga čini idealnim za ljubitelje netaknute prirode i malo jačih izazova.

Ovo nije tipična porodična šetnja, ali ako volite planinarenje i želite da letovanje upamtite po nečemu zaista posebnom – ovo je vaša prilika.

Kaluđerski skokovi - najviši slap u Srbiji

Sa svojih neverovatnih 232 metra visine, Kaluđerski skokovi su najviši vodopad u Srbiji. I, pošteno rečeno, jedan od najnepristupačnijih. Nalazi se visoko pod Midžorom, uspon je dugačak i zahtevan, a pristup moguć samo uz ozbiljnu pripremu i vodiča.

Ali – ako volite planinu, ako volite da pomerate granice, ako vam nije teško da se oznojite za najlepši pogled u zemlji – ovo je vaša misija.

Kopren - drugi najviši, ali ništa manje spektakularan

Koprenski vodopad, visok preko 100 metara, dugo je smatran najvišim u Srbiji. Okružen je šumom, tišinom i svežinom koju nećete naći na moru. Do njega se dolazi laganom stazom iznad sela Dojkinci – idealno za jutarnju šetnju uz pesmu ptica.

A tamo vas čeka voda koja pada u tankim trakama niz stenovitu liticu, dok vetar nosi kapljice sve do vaših obraza.

Još dragulja: Tri kladenca, Draganov vir, Kurtulski slapovi...

Ako vas zanima još vodopada – znajte da Stara planina ne štedi na lepoti. Tri kladenca su skriveni slapovi do kojih se dolazi stazom kroz šumu i uz potok. Draganov vir kod Arbinja je idealno mesto za kupanje u prirodi. A u okolini postoje i brojni manji slapovi koji čekaju da budu otkriveni – jer svaki planinarski dan ovde je prilika za novo otkriće.

Šta još? Hrana, sela i zvezdano nebo

Letovanje na Staroj planini nije samo voda i priroda – to su i sela u kojima vreme ide sporije. Dojkinci, Kalna, Topli Do… Tu vas dočekuju ljudi sa toplim osmehom, domaći sir, proja iz rerne, rakija s lekovitim travama i ručak koji ponekad ne možete platiti karticom – jer vredi više od bilo koje cene.

A noću? Noću se nebo otvara, i zvezde koje ste zaboravili da postoje ponovo se pojave. Bez svetlosnog zagađenja, bez buke – samo vi i vasiona!

Planirajte svoje letnje otkriće

Za one koji tragaju za nečim drugačijim, mirnijim, ali i uzbudljivijim – Stara planina je odgovor. Ne morate ići daleko da biste doživeli nešto veliko.

I ako ste ovog leta u potrazi za skrivenim blagom – znajte da ga Srbija već ima. Samo treba da krenete put ka jugoistoku Srbije.