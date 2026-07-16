Pančićev vrh: Kopaonik u svom najboljem izdanju

Kopaonik je najpoznatija srpska planina, a staza do Pančićevog vrha je jedna od najpopularnijih. Ova staza vodi kroz prelepe pejzaže i nudi spektakularne poglede na okolne planine. Pančićev vrh, sa svojih 2017 metara nadmorske visine, najviša je tačka Kopaonika i idealno mesto za planinare koji žele da uživaju u prirodnim lepotama.

Prašuma Crveni potok: Tara kao netaknuti raj

Nacionalni park Tara poznat je po svojoj netaknutoj prirodi, a staza kroz prašumu Crveni potok je savršeno mesto za one koji žele da istraže divlje lepote Srbije. Ova staza vodi kroz guste šume, pored čistih potoka i preko prostranih vidikovaca. Tokom šetnje, posetioci mogu uživati u bogatoj flori i fauni, uključujući brojne retke i zaštićene vrste.

Babin zub: Stara planina za avanturiste

Staza do Babinog zuba na Staroj planini jedna je od najlepših i najizazovnijih planinarskih ruta u Srbiji. Ova staza vodi kroz predivne pejzaže, preko kamenitih staza i kroz guste šume. Babin zub, sa svojih 1780 metara, pruža spektakularan pogled na okolne planine i doline. Ovo je idealno mesto za planinare koji traže izazov i avanturu.

Vrhovi Golije: Šetnja iznad oblaka

Golija je jedna od najlepših planina u Srbiji, a staze koje vode do njenih vrhova pružaju jedinstveno iskustvo. Jedna od najpopularnijih staza vodi do vrha Jankov kamen, odakle se pruža prelep pogled na okolne planine i doline. Golija je takođe poznata po svojim prostranim pašnjacima i gustim šumama, što je čini savršenim mestom za ljubitelje prirode i planinarenja.

Prokletije: Planinarenje na granici Srbije

Planinski lanac Prokletije, koji se proteže duž granice Srbije, Crne Gore i Albanije, nudi neke od najlepših i najizazovnijih planinarskih staza u regionu. Staza koja vodi do vrha Maja e Gjeravicës pruža spektakularne poglede na okolne planine i doline. Ova planina je poznata po svojoj divljoj prirodi i netaknutim pejzažima, što je čini idealnim mestom za iskusne planinare.