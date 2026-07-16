Društvenim mrežama se već dugo širi slika za koju se tvrdi da je retka situacija u kojoj je naš naučnik u društvu žene. „Nikola Tesla kao instruktor plivanja" - ovo je jedina slika Nikole Tesle sa ženom. Kroz ovaj članak, hajde da proverimo činjenice tvrdnje iznete u postu.

Iako je doživeo traumu u detinjstvu što se vode tiče, poznato je da je Nikola Tesla bio odličan plivač. Međutim tvrdnja da je bio instruktor plivanja je malo verovatna. U njegovom dnevniku stoji jedna rečenica, koja je možda nastala u ovom periodu, da je doživeo "jedno ludo leto". Veruje se da je to period kada je odmarao od naučnog rada.





Činjenica: Čovek na slici nije Nikola Tesla. Slika zapravo prikazuje instruktora plivanja sa kupačem na plaži Midlend, Stejten Ajland. Slika je snimljena 1898. godine i slika je pripisana Muzeju grada Njujorka. Više skladišta slika takođe je identifikovalo čoveka kao instruktora plivanja, a ne Nikolu Teslu. Takođe je jasno vidljivo da čovek na slici nosi majicu bez rukava na kojoj je ispisano „Instruktor plivanja“. Dakle, tvrdnja izneta u postu je LAŽNA.

Tesla jeste radio u Njujorku kao običan radnik od 1886. do 1887. godine da bi se prehranio i skupio novac za svoj novi poduhvat. Ova fotografija je nastala 1898. godine, tako da je ovako nešto praktično nemoguće. Ne samo to, nego mladić na slici je mnogo mlađi nego Tesla u to doba. Tesla je tad imao 44. godine.

U intervjuu za list Galvaston dejli njuz, koji je izašao 24. avgusta 1924. godine, Tesla je govorio generalno o ženama, o tome kako su one superiornije, kao i da postaju jače od muškaraca i fizički i mentalno. Polako i, nastavio je Tesla, preuzimaju njihovo mesto.

"Uvek sam mislio da žena poseduje one delikatne kvalitete uma i duše koji su je po tom pogledu učinili superiornom u odnosu na muškarca. Stavljao sam je na uzvišeni pijedestal, figurativno govoreći, i po nekim nesumnjivo važnim svojstvima smatrao znatno višom od muškarca. Obožavao sam stopala stvorenja koje sam uzdigao na tu visinu i, kao svaki pravi obožavatelj, osećam se nedostojnim predmeta tog obožavanja”, ovako je govorio Tesla.

Dalje je rekao: "Sada je nežna žena blagog glasa kakvu sam obožavao praktično nestala".

Poznato nam je da je sa Katarinom Džonson negovao prijateljstvo, ali i da se vremenom toliko osamio da su ga retko viđali u bilo čijem društvu, a kamoli u društvu žena.

Mnogima enigma, ovaj čovek je postao glavna tema svih mogućih članaka u novinama i na internetu. Ali ga, izgleda, ipak nisu "uhvatili" u društvu neke žene. Da li je bio samo vešt u prikrivanju svoje intime ili je stvarno bio toliko posvećen nauci, ostaje nam da samo pretpostavljamo.

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