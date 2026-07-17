Vernici Srpske pravoslavne crkve danas obeležavaju praznik Svetog Andreja Kritskog, arhiepiskopa čiji su život, prema verovanju, obeležila brojna čuda.

Svetitelj koji je veoma poštovan među hrišćanima rođen je u Damasku 660. godine. Od rođenja je bio nem. Tek kad su ga roditelji odveli u crkvu na pričest, Sveti Andrej Kritski je progovorio. Crkva veruje da je ovo čudo dokaz koliko je jaka sila pričešća.

Kad je imao 14 godina, Sveti Andrej Kritski otišao je u Svetu zemlju. Boravio je u manastirskoj lavri koju je podigao Sveti Sava Osvećeni, u dubini Judejske pustinje. na šestom Vaseljenskom saboru u Carigradu pokazao je sjajnu darovitost, rečitost, revnost prema veri i neobičnu razboritost u borbi protiv monotelitske jeresi.

Nakon toga je izabran i postavljen za arhiepiskopa ostrva Krita. Kao arhijerej bio je veoma omiljen u narodu. Napisao je mnoge poučne knjige, pesme i kanone, od kojih je najpoznatiji Veliki Kanon Bogorodice, koji se čita u četvrtak pete nedelje Časnog posta.

Vraćajući se iz Carigrada na Krit Sveti Andrej Kritski predosetio je svoju smrt. Kad se lađa na kojoj je bio približila ostrvu, on je umro.

Vernici Srpske pravoslavne crkve na dan Svetog Andreja Kritskog obraćaju mu se kroz tropar:

"Istina te je otkrila stadu tvom kao pravilo vere, kao oblik krotkosti i učitelj samokontrole. Zato ste zaslužili visoke počasti svojim mirom, a bogatstvo siromaštvom: Oče Andrej, moli se Hristu Bogu da spasi naše duše."

Običaj kaže da mu se treba pomoliti jer se veruje da svetac tera maler i nesreću iz kuće.