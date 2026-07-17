Imate požuteli travnjak u dvorištu ili ispred kuće? Ovo je jednostavan trik kako da ga vratite u život i ponovo učinite potpuno zelenim

Tokom velikih vrućina nije preporučljivo svakodnevno uključivati prskalicu. Površinsko i često zalivanje ne dopire do korena, dok veliki deo vode vrlo brzo ispari.

Mnogo efikasnije je temeljno zalivanje jednom ili dva puta nedeljno. Za svaki kvadratni metar potrebno je približno 10 do 15 litara vode kako bi vlaga doprla do dubljih slojeva zemljišta. Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru ili uveče, kada sunce više ne zagreva zemlju toliko intenzivno.

Šta je bolje rešenje od zalivanja?

Iako je voda ključna za oporavak oštećenog travnjaka, ona je istovremeno i dragocen resurs. Zato, posebno kada su u pitanju veće travnate površine, baštovan Norbert Liška savetuje da se, ukoliko je moguće, sačeka naredna obilnija kiša.

Nakon toga može se primeniti ciljano zalivanje. Posebno isušene delove travnjaka korisno je rastresti baštenskim vilama, jer male rupice omogućavaju vodi da brže stigne do korena. Oni koji žele da štede vodu ne bi trebalo da se zabrinu zbog smeđe boje travnjaka, pošto se mnoge vrste trave same oporave kada prođe sušni period.

Kako da sprečite da travnjak požuti?

Pravilna nega može pomoći da travnjak lakše podnese visoke temperature u budućnosti.

Tokom letnjih vrućina preporučuje se ređe košenje, a naročito izbegavanje preniskog skraćivanja trave. Duže vlati prave hlad zemljištu, smanjuju isparavanje i omogućavaju da se vlaga duže zadrži u zemlji.

Ako travnjak i nakon leta ostane mestimično smeđ ili proređen, jesen predstavlja najbolje vreme za njegovu obnovu. Gole površine tada se mogu ponovo zasejati, jer niže temperature i češće padavine pogoduju klijanju. Preporučuje se i upotreba organskog jesenjeg đubriva sa manjim sadržajem azota i povećanim udelom kalijuma. Kalijum jača travu, doprinosi boljem zadržavanju vode i povećava otpornost na mraz.