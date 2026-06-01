Međutim, ulepšavanje životnog prostora sobnim biljkama takođe može da da vam pomogne da temperatura u vašem domu dostigne idealnu visinu. Biljke hlade vazduh oko sebe i čine prostor prihvatljivijim i svežijim.

Zato mislite na vreme, pa se za leto "naoružajte" nekom od ovih biljaka koje su lake za održavanje, ukrašavaju životni prostor, ali i snižavaju sobnu temperaturu.

Svekrvin jezik (snake plant)

Ova biljka dobila je ime po listovima koji izgledaju kao veliki jezici, a poznata je po svojoj otpornosti i sposobnosti pročišćavanja i rashlađivanje vazduha.

Ova biljka poznata i kao sanseverija je veoma jednostavna za održavanje i treba je zalivati samo kad je tlo potpuno suvo, a podnosi i prostor bez mnogo svetlosti.

Kako kaže baštovanka Autumn Džejms iz kompanije Perfect Plant za Homes&Gardens ova biljka je idealna za spavaću sobu budući da noći otpušta kiseonik i filtrira toksine.

Kućna/bostonska paprat

Bostonska paprat zahteva visok nivo vlage pa joj je potrebno redovno orošavanje destilovanom vodom, jer će se u suprotnom osušiti i listovi će početi da joj otpadaju.

Lišće ove biljke zadržava vlagu koja zatim isparava u vazduh, pa je odličan izbor za blago rashlađivanje prostora.Voli mesta sa dosta sunčeve svetlosti i često zalivanje.

S obzirom da joj je potrebno često zalivanje, važno je da je posadite u posudu sa drenažnim rupicama, kako voda ne bi ostala u saksiji i prouzrokovala truljenje.

Aloe vera

Budući da je prirodno stanište aloe vere pustinja, ova biljka tokom dana zatvara pore kako bi zadržala vladu, a tokom noći je ispuštaju.

S tim u vezi, iako neće hladiti prostor tokom dana, korisne su tokom noći pa je poželjno da ih držite u spavaćoj sobi.

Aloe vera je otporna biljka koja voli dosta svetlosti, a zaliva se tek kad je tlo potpuno suvo kako bi se sprečilo truljenje biljke.

Aglaonema

Savršena je biljka za sve koji u svoj dom žele da unesu dozu šarenila.

Aglaonema je biljka koja ne traži mnogo osim povremenog zalivanja kako joj listovi ne bi požuteli. Uklanja toksine iz vazduha te iz listova ispušta vlagu koja hladi prostor u kojem se nalazi.

Mirni ljiljan

Mirni ljiljan osim što može da rashladi prostor, ima i sposobnost apsorpcije vlage pa pomaže i u borbi sa buđi. Ako volite cvetne sobne biljke, mirni ljiljan je odličan izbor za leto.

Ova biljka s belim cvjetovima i sjajnim zelenim listovima deluje kao prirodni ovlaživač vazduha, čime doprinosi hlađenju i poboljšava kvalitet vazduha.