Uzgoj slatkih i mesnatih paprika zahteva dosta pažnje. Ova kultura voli toplotu, vlagu i hranljive materije, a jedna greška sa đubrivom može ozbiljno da utiče na rod . Ipak, uz proverene metode moguće je dobiti krupne i sočne paprike čak i u hladnijim krajevima.

Saveti u nastavku namenjeni su predstojećoj sezoni kako biste se na vreme pripremili i odabrali odgovarajuća đubriva za svoju klimu.

Kada i kako đubriti paprike tokom leta

Paprika se prihranjuje tri puta tokom sezone — početkom, sredinom i krajem jula. Svaka faza ima svoju ulogu:

prvo đubrenje podstiče rast,

drugo pomaže formiranje cvetova i zametanje plodova,

treće utiče na ukus i debljinu zidova ploda.