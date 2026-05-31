Uzgoj slatkih i mesnatih paprika zahteva dosta pažnje. Ova kultura voli toplotu, vlagu i hranljive materije, a jedna greška sa đubrivom može ozbiljno da utiče na rod. Ipak, uz proverene metode moguće je dobiti krupne i sočne paprike čak i u hladnijim krajevima.
Saveti u nastavku namenjeni su predstojećoj sezoni kako biste se na vreme pripremili i odabrali odgovarajuća đubriva za svoju klimu.
Kada i kako đubriti paprike tokom leta
Paprika se prihranjuje tri puta tokom sezone — početkom, sredinom i krajem jula. Svaka faza ima svoju ulogu:
- prvo đubrenje podstiče rast,
- drugo pomaže formiranje cvetova i zametanje plodova,
- treće utiče na ukus i debljinu zidova ploda.
Prihrana se može obavljati i u plasteniku i na otvorenom, u zavisnosti od uslova uzgoja.
Prvo đubrenje – za snažan rast
Kada biljke intenzivno rastu, najpotrebniji su im azot i fosfor.
Kako se pravi smeša:
U 10 litara tople vode dodajte:
- 700–800 g svežeg pilećeg stajnjaka ili
- 300 g granuliranog stajnjaka,
- 200–250 g pepela.
Ako nemate pepeo, može poslužiti i manja količina čađi, koja takođe sadrži kalijum.
Za jači efekat:
- rastvorite 30–40 g superfosfata u litru tople vode,
- pa dodajte u osnovnu smešu.
Važno:
- zalivajte isključivo uveče,
- sipajte samo oko korena,
- ne više od pola litra po biljci.
Drugo đubrenje – podrška cvetanju
Dve nedelje kasnije paprikama je potrebna dodatna organska prihrana i mikroelementi.
Opcija 1: Divizma
- 1 kg divizme na 10 litara vode,
- ostaviti da odstoji 3 dana,
- zatim razblažiti u odnosu 1:10.
Opcija 2: Kopriva
- 3 kg sveže koprive na 10 litara vode,
- ostaviti 10–14 dana,
- zatim razblažiti 1:10.
Dodatni savet:
Ako je vreme veoma toplo i suvo:
- prihranjujte uveče,
- prethodno rastresite zemlju.
Za siromašna zemljišta može se dodati:
- kašičica natrijum-humata,
- ili nekoliko kapi Epina.
To pomaže biljci da lakše podnese stres i bolje zametne plodove.
Treće đubrenje – za slatke i krupne plodove
U završnoj fazi paprikama su najpotrebniji kalijum i fosfor.
Najjednostavnije rešenje: 1 kašika nitroamofoske na 10 litara vode.
Smesa mora potpuno da se rastvori, a zatim se:
- sipa oko 0,5 litara po biljci,
- ali tek nakon zalivanja običnom vodom.
U suprotnom može doći do oštećenja korena.
Početak jula
- Đubrivo: Pileći stajnjak i pepeo
- Glavni elementi: Azot, kalijum i fosfor
- Namena: Podstiče rast biljke i jača stabljiku.
Sredina jula
- Đubrivo: Divizma ili kopriva
- Glavni elementi: Organska materija i mikroelementi
- Namena: Pomaže cvetanje i zametanje plodova.
Kraj jula
- Đubrivo: Nitroamofoska
- Glavni elementi: Kalijum i fosfor
- Namena: Poboljšava ukus, veličinu i sazrevanje plodova.
Korisni saveti za baštovane
- Paprike uvek zalijte pre prihrane.
- Tokom velikih vrućina prihranjujte samo uveče.
- Ne preterujte sa količinom đubriva.
- Nakon svake prihrane lagano rastresite zemlju.
- Jednom mesečno malčirajte leje kako bi se zadržala vlaga.
Najčešće greške
Đubrenje suve zemlje
Može dovesti do oštećenja korena, zato biljke prvo zalijte običnom vodom.
Previše azota
Biljka razvija mnogo lišća, ali daje malo plodova.
Prihrana po jakom suncu
Može izazvati stres i opadanje plodova, pa je najbolje đubriti uveče ili po oblačnom vremenu.
Kada ne treba đubriti?
Tokom jakog sunca i kada temperatura padne ispod 15 stepeni.
Šta ako listovi požute?
Dodajte azot — biljnu infuziju ili ureu (1 kašičica na 10 litara vode).
Kako poboljšati ukus paprika?
Koristite pepeo i smanjite zalivanje 5–7 dana pre berbe.
Mitovi i istine
Mit 1:
Paprikama nije potrebna prihrana ako je zemlja plodna.
Istina:
Čak i kvalitetno zemljište brzo gubi hranljive materije, naročito u plastenicima.
Mit 2:
Organska đubriva su uvek bolja od mineralnih.
Istina:
Najbolje rezultate daje kombinacija obe vrste prihrane.
Mit 3:
Što više đubriva, to su plodovi veći.
Istina:
Previše hranljivih materija može dovesti do pucanja i deformacije plodova.
