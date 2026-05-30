Caka za mekane i vazdušaste palačinke nije ni kisela voda ni mineralna sa najjačim mehurićima. Tajna je u četvrtini kašičice sode bikarbone i jednoj sitnici koju većina vas radi tek kad palačinke već stoje na tanjiru, a trebalo bi obrnuto.

Zašto palačinke postanu žilave čim se ohlade

Sve nas muči ista stvar. Smesa je bila taman, prve dve palačinke savršene, a već posle sat vremena gornje tri u tanjiru počnu da liče na flekice za krpljenje gume.

Razlog je u brašnu, tačnije u glutenu koji se previše razvije dok mutite testo, plus voda koja brzo ispari kad palačinka stoji otkrivena na vazduhu.

Tu na scenu ulazi soda bikarbona. Ona razvija sitne mehuriće u testu dok se peče i drži strukturu rastresitom i kad se palačinka ohladi.

Mineralna voda taj posao radi dok testo stoji, ali mehurići odu pre nego što stignete do tiganja. Soda radi u samoj palačinki.

Koliko sode bikarbone ide u smesu

Tačno jedna četvrtina kašičice na 200 grama brašna. Ni više, ni manje. Veća količina ostavlja gorak ukus i sapunjav trag na jeziku, što je razlog zašto većina domaćica odustane od ove fore posle prvog pokušaja.

Sa pravom merom, ukusa sode nema, a tekstura se vidi golim okom.

Sastojci za najmekše palačinke:

1 jaje

200 ml mleka

250 ml vode (obična, iz česme, ne mora kisela)

200 g brašna

prstohvat soli

1/4 kašičice sode bikarbone

2 kašike ulja

Priprema:

Prvo izmiksajte sve tečno, pa tek onda dodajte brašno sa solju i sodom. Mutite mikserom ili ručno dok ne nestanu grudvice, ali bez fanatizma, jer što duže udarate testo, više se razvija gluten i palačinka postaje žilavija. Ulje ide na samom kraju i kratko izmešate, taman da se sjedini.

Tiganj zagrejte na jakom plamenu, pa smanjite na sedmicu od devet. Hladan tiganj je glavni krivac za bledu, sunđerastu palačinku. Vreo tiganj daje zlatne tačkice i tanjušnu koricu koja drži vlagu unutra.

Koji je trik da palačinke ostanu mekane do sutradan

Čim svaku palačinku skinete sa tiganja, ređajte je na tanjir i odmah pokrijte drugim tanjirom ili poklopcem. Para koju ispušta gornja palačinka vraća se u donje i drži ih mekanim. To je sve.

Bez folija, bez kese, bez slaganja u činiju koja se zatvara dok su još vrele, jer tada postanu vlažne i lepljive sa donje strane.

Za čuvanje preko noći koristite duboku posudu sa poklopcem koji dobro dihtuje, a palačinke prethodno potpuno ohladite naslagane pod onim prvim tanjirom. Tako para uradi svoj posao, a posuda samo zadrži vlažnost.

Nikad ne stavljajte tople palačinke u frižider, to je najbrži put do toga da budu žilave.

Mali dodatak za još vazdušastiju smesu

Ako želite još jedan stepen lakoće, odvojte belance od žumanceta, umutite belance u čvrst sneg i umešajte ga u smesu na samom kraju, polako, špatulom odozdo nagore.

Sa sodom bikarbonom i ovim trikom dobijate mekane i vazdušaste palačinke koje umeju da prežive i drugi dan u kuhinji pored ringle, što je u srpskom domaćinstvu prava retkost.

Filujte ih čim po čemu volite, eurokrem, džem od kajsija, sir sa pavlakom, šunka i kačkavalj. Hladne, savijene, ubačene u tortilja gril na minut, ponašaju se kao da su tek skinute sa šporeta.