Iako šira populacija možda nije čula za ovo lečilište, njegova istorija datira još od rimskog perioda, a razvoj je je usko vezan za rudnike ovog kraja. Procvat joj počinje nakon Drugog svetskog rata, kada se otvaraju hoteli i prva moderna prenoćišta, dok se danas solidan smeštaj može naći po prosečnoj ceni od oko 30 evra.

Naziv Zvonačke banje potiče obližnjeg sela Zvonce. Smeštena je na nadmorskoj visini od 630 metara, što je čini jednom od najviših banja u Srbiji, odnosno u terapijskom smislu, tretira se kao vazdušna banja. Zvanično pripada Pirotskom okrugu, a od samog grada Pirota je udaljena oko 40 kilometara. Dimitrovgrad i Babušnica su na oko 30 kilometara, dok posetioci iz Beograda treba da pređu 360 kilometara, ali kažu da poseta vredi svaki pređeni pedalj.

Pored blagog vazduga i "ruže vetrova", termomineralne vode su jedan od glavnih aduta Zvonačke banje. Potiču od jedinstvene geološke građe ovog kraja, odnosno iz naslaga bigra, koji vodama temperature oko 28,5 °C obezbeđuje visoka procenat kalcijum-karbonata. Prirodne lepote su ovde neprocenjive, a za to su zaslužni pejzaži klisure obližnje reke Jerme, grebena krečnjaka Asenovo Kale i vrha Staža.

Cene smeštaja u Zvonačkoj banji

Da biste se banjali ovde, smeštaj možete naći u nekim od popularnih hotela, ali i apartmana, kuća i privatnih soba. Rezervacija se često obavlja preko Instagram naloga, koji su sve brojniji sa ciljem da što bolje razviju turizam u ovoj oblasti. Za povoljne cene smeštaja pretraživali smo jednu od najpopularnijih platformi za pronalazak nekretnina i to ponudu za period prvih meseci 2024.

Tokom februarskih državnih praznika apartmani se izdaju od oko 20 evra. Toliko košta jedan apartman za dvoje, ali u naselju nešto udaljenijem od samog lečilišta, dok su apartmani u samoj banji nešto skuplji i kreću se u sezoni oko 30-40 evra za dve osobe.

Pronašli smo smeštaj na 3 kilometara od samog centra za 25 evra za noć. U pitanju je vila koja ima privatni parking za goste, a kao posebnu prednost izdvaja vrt i pogled na planinu, kao i mogućnost organizovanja roštilja i drugih grupnih proslava. Imaju i sobu soba sa igrama sa pikadom i igralište.

Za 40 evra se, na primer, može naći soba u obližnjim konacima, a za 42 apartman sa 1 spavaćom sobom.

Za oko 65 evra može iznajmiti cela kuća sa 2 sobe, dok se veći i moderniji objekti iznajmljuju za više od 100 evra.

Smeštaj u Pirotu ili Dimitrovgradu je moguća opcija, na primer, a mnogi se čak odlučuju za prenoćište na bugarskoj strani.

Šta se leči u Zvonačkoj banji?

Prema zvaničnim podacima, prve analize ove vode datiraju iz 1955 godine, a kasnije je precizno utvrđeno da se u njoj nalazi kalijum, litijum, rubidijum, barijum, bakar, jod, fluor, fosfor, mangan i stroncijum. Zvonačka termomineralna voda ima visok procenat azota u sebi, oko 80 odsto, a izvire na dubini oko 550 metara. Pogodna je za kupanje, ali ju je preporučljivo i piti.

U Zvonačkoj banji se primenjuju klasični terapijski postupci elektroterapija, parafinska pakovanja, hidroterapija i laseroterapija, a portal "Banje u Srbiji" navodi stanja koja se ovde leče: