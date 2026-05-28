Bez obzira na to da li tek uređujete svoju prvu baštu ili želite da osvežite dvorište, najisplativiji izbor su biljke koje traju godinama i ne zahtevaju mnogo održavanja. Upravo zato iskusni baštovani najčešće biraju višegodišnje biljke.
Za razliku od jednogodišnjih vrsta koje se sade svake sezone iznova, višegodišnje biljke se, kada se jednom prime, vraćaju iz godine u godinu. Mnoge od njih se čak same razmnožavaju i postaju sve raskošnije kako vreme prolazi.
Magazin Country Living izdvojio je nekoliko biljaka koje podnose različite temperature, vremenske uslove i tipove zemljišta, a pritom izgledaju prelepo i mogu da oplemene svaki vrt.
Ljiljani – nezaustavljivi kraljevi cvetnih leja
Ljiljani su savršen izbor za cvetne leje i baštenske ivice. Izuzetno su otporni i mogu da uspevaju gotovo u svim vremenskim uslovima.
Njihovi cvetovi traju samo jedan dan, ali biljka neprekidno stvara nove pupoljke, pa cvetanje može da traje veoma dugo. Osim toga, lilijani se lako šire i razmnožavaju, zbog čega su idealni za popunjavanje većih površina.
Danas postoje hiljade sorti – od klasičnih žutih i narandžastih, pa sve do tamnoljubičastih i šarenih nijansi koje izgledaju veoma dekorativno u svakom vrtu.
Kamilica koja svake godine postaje sve lepša
Kamilica je jedna od najzahvalnijih biljaka za uzgoj. Jeftina je, lako se održava i unosi posebnu toplinu u svaki kutak bašte.
Kada se jednom primi, vraća se svakog proleća ili početkom leta, a iz godine u godinu postaje sve bujnija. Raste u gustim bokorima koje možete jednostavno podeliti i presaditi na drugo mesto u dvorištu.
Na taj način lako možete proširiti cvetne površine bez dodatnih troškova.
Mačja trava – mirisna biljka koju obožavaju pčele
Mačja trava je višegodišnja biljka poznata po svojoj izdržljivosti i prijatnom mirisu. Privlači veliki broj oprašivača, posebno pčele i leptire, a veoma dobro podnosi sušu.
Prepoznatljiva je po srebrnozelenim listovima i sitnim plavoljubičastim cvetovima koji daju poseban šarm vrtu.
Ova biljka iz godine u godinu postaje sve jača i raskošnija, a u zavisnosti od sorte može biti niska i kompaktna ili visoka i žbunasta.
Amsonija – nežna biljka snažnog karaktera
Amsonija na prvi pogled deluje krhko, ali je zapravo veoma otporna biljka.
U proleće i leto krase je sitni bledoplavi cvetovi u obliku zvezda, dok njeni uski zeleni listovi tokom jeseni prelaze u upečatljive žute i narandžaste tonove.
Odlično podnosi različite tipove zemljišta i može se koristiti za formiranje dekorativnih ivica ili za unošenje dodatne teksture i boje u baštu.
Rudbekija – letnji favorit koji se sam širi
Ako želite biljku koja ne traži mnogo pažnje, rudbekija je odličan izbor.
Cveta godinama zaredom i daje prelepe cvetove tokom čitavog leta, pa čak i početkom jeseni. Kako sama rasipa seme, brzo se širi i može da prekrije velike površine.
Zbog toga je idealna za prostrane vrtove i cvetne leje, dok u manjim baštama može preuzeti previše prostora.
Njeni žuti cvetovi sa tamnim središtem unose vedrinu i boju čak i u najjednostavnije dvorište.
Ehinacea – šarena lepotica dugog cvetanja
Ehinacea je jedna od najlepših višegodišnjih biljaka za privlačenje oprašivača.
Dolazi u velikom broju boja – od bele i roze do tamnocrvene i ljubičaste. Cvetanje traje veoma dugo, često od proleća pa sve do jeseni.
Pored dekorativnog izgleda, ehinacea je poznata i po tome što dobro podnosi sušu i visoke temperature, zbog čega je odličan izbor za bašte koje ne zahtevaju stalno zalivanje.
Uz malo pažnje, ove višegodišnje biljke mogu godinama krasiti vaše dvorište, a svake sezone biće sve raskošnije i lepše.
