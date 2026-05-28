Bez obzira na to da li tek uređujete svoju prvu baštu ili želite da osvežite dvorište, najisplativiji izbor su biljke koje traju godinama i ne zahtevaju mnogo održavanja. Upravo zato iskusni baštovani najčešće biraju višegodišnje biljke.

Za razliku od jednogodišnjih vrsta koje se sade svake sezone iznova, višegodišnje biljke se, kada se jednom prime, vraćaju iz godine u godinu. Mnoge od njih se čak same razmnožavaju i postaju sve raskošnije kako vreme prolazi.

Magazin Country Living izdvojio je nekoliko biljaka koje podnose različite temperature, vremenske uslove i tipove zemljišta, a pritom izgledaju prelepo i mogu da oplemene svaki vrt.

Ljiljani – nezaustavljivi kraljevi cvetnih leja

Ljiljani su savršen izbor za cvetne leje i baštenske ivice. Izuzetno su otporni i mogu da uspevaju gotovo u svim vremenskim uslovima.

Njihovi cvetovi traju samo jedan dan, ali biljka neprekidno stvara nove pupoljke, pa cvetanje može da traje veoma dugo. Osim toga, lilijani se lako šire i razmnožavaju, zbog čega su idealni za popunjavanje većih površina.

Danas postoje hiljade sorti – od klasičnih žutih i narandžastih, pa sve do tamnoljubičastih i šarenih nijansi koje izgledaju veoma dekorativno u svakom vrtu.