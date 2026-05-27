KAKO SE PRAVILNO TREBA MOLITI BOGU? Suština samog života je u OVOME

Kako treba da se molimo bogu? Koji je ispravan način?
Moraćete sami da pronađete način kao biste sebi ispunili želju.
Molite se rečim: "Bože, pokaži mi put do tog i tog..."
Nikako ne tražite gotov proizvod! Nikako ne tražite rešenje!
Suština je u tome da, iznova i iznova realizujući svoje planove u stvarnosti, trenirate svoju sposobnost stvaranja, približavajući se nivou Stvoritelja.
Za kreativnost je potrebno izvršiti proces koji je suprotan potrošnji – da se delovi spoje u celinu, a ne da se celina deli na delove.
Bogu nije potreban vaš projekat, već vaša sposobnost da stvorite, da pokažete svoj potencijal. Radite na tome, dok još ima vremena.
A onaj ko jednostavno želi nešto da dobije, a da to sam ne stvori, nalazi se na najnižem stepenu razvoja, pokazujući nezrelost Duše i sebičnost Uma.
Dok se razvijate, razumećete šta Bog želi od vas - koja je vaša svrha. To je suština života.
