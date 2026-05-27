KAKO SE PRAVILNO TREBA MOLITI BOGU? Suština samog života je u OVOME

Moraćete sami da pronađete način kao biste sebi ispunili želju.

Molite se rečim: "Bože, pokaži mi put do tog i tog..."

Suština je u tome da, iznova i iznova realizujući svoje planove u stvarnosti, trenirate svoju sposobnost stvaranja, približavajući se nivou Stvoritelja.

Za kreativnost je potrebno izvršiti proces koji je suprotan potrošnji – da se delovi spoje u celinu, a ne da se celina deli na delove.

Bogu nije potreban vaš projekat, već vaša sposobnost da stvorite, da pokažete svoj potencijal. Radite na tome, dok još ima vremena.

A onaj ko jednostavno želi nešto da dobije, a da to sam ne stvori, nalazi se na najnižem stepenu razvoja, pokazujući nezrelost Duše i sebičnost Uma.