Samo u Srbiji možete čuti da je neko pustio mozak na ispašu, da tele blene u šarena vrata i da se stolica mora zagrejati. Značenje ovih narodnih bisera razumeju samo ljudi sa ovog podneblja, ali Maja Stojanović iz Čačka svoj dar za umetnost i crtanje usmerila je upravo na ove neobične poslovice, pa ja za njih sada čuo ceo svet.

- Bilo mi je žao da ta naša specifičnost prođe nezapaženo. Nigde ljudi nemaju dušu kao kod nas i po tome i jesmo posebni. Ja sam želela da kroz svoju umetnost i kreativnost dam doprinos svemu tome i mislim da sam kroz ilustravanje tih narodnih poslovica, na neki način to uspela. Prva moja ilustracija bila je vezana za izreku „sunce bakino“, a onda su se nizale mnoge druge, rekla je Maja za RINU.

Rođena je u Kanadi, ali sa 12 godina se vratila u Čačak gde je završila Gimnaziju, a uz pomoć stipendije u Sijetlu je završila fakultet za Vizuelnu umetnost. Ipak, nakon završenih studija ova ponosna Srpkinja vratila se u Čačak, rodni grad svojih roditelja. Odlučila je da stvara ovde i pokazala kako se i „u svom selu može postati prorok“. Član je Udruženja vizuelnih umetnika Čačak, a u njihovim prostorijama nalazi se i njen atelje.

- Moji roditelji su se preporodili kad su se vratili u Čačak i zato je bilo sasvim prirodno da nakon fakulteta i ja dođem. Samo ovde imam taj poseban osećaj pripadnosti, zato se nikad nisam pokajala zbog svoje odluke da se vratim iz Amerike. Inspiraciju za svoj posao i crtanje četo nalazim kod babe i dede na selu, jer kod od njih se može čuti dosta toga“, kaže ova umetnica poznatija i kao Maja Zmaja.

Uz svaku ilustraciju koju nacrta i objavi na internetu ona ostavi i opis kako bi i stranci znali o čemu se radi. Jer, kako bi bez objašanjena neko razumeo rečenicu „košta te kao Svetog Petra kajgana“ ili „pun ko brod“.

- Svojim radovima želim da izmamim osmeh na licima posmatrača i pozitivnu emociju. Sada mi često šalju izreke iz svih delova Srbija, koje su izuzetno slikovite, a brojne nove ilustracije ugledaće svetlost dana“, otkriva Zmaja.

Iako se vratila u Srbiju, ova umetnica u Sijetlu je izgradila reputaciju mladog umetnika u usponu i ostavila svoj trag. Do sada je preko okeana održala dve samostalne i učestvovala je na deset zajedničkih izložbi. Tada je predstavila seriju slika životinja u upečatljivim odorama, a najveći hit bio je petao u Napoleonovoj uniformi. Sada, kako kaže, svoj veliki talenat želi da prikaže i kroz crtanje murala.

Sve svoje ilustracije ova talentovana devojka pretočila je i u knjigu "Kod nas se kaže" koja je veoma popularna i jedan od omiljenih poklona za strance.