Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetu mučenicu Glikeriju. Prema pradanju, nakon smrti ove svetiteljke iz njenih moštiju poteklo je celebno miro, kojim su se lečile najteže bolesti.

Za vreme vladavine cara Antonina ova svetiteljka bila je pozvana da prinese žrtvu idolu Dijevom.

Nacrtala je krst na svome čelu, a kada ju je carski namesnik pitao gde je njena baklja, koje su svi nosili u rukama, pokazala je krst na čelu i poručila: "Ovo je moja baklja". Po njenoj molitvi, grom je udario u idola i razbio ga u komade.

Nakon toga su je bacili u tamnicu sa namerom da umre od gladi, ali joj se anđeo božji javljao i davao joj snagu. Posle izvesnog vremena namesnik je otvorio tamnicu da proveri da li je Glikerija umrla, iznenadio se kada ju je ugledao živu, zdravu i svetlom obasjanu.

Bacili su je zatim u peć, ali je i pored toga ostala nepovređena. Stajala je usred vatre, hvalila Gospoda, da bi je zatim bacili pred lavove. Pomolila se i predala je svoju dušu Gospodu.

U mnogim krajevima Srbije zastupljen je običaj da se danas niti sprema niti jede meso, jer se veruje da se tako čuva zdravlje.

Trebalo bi izbegavati paljenje vatre posle podneva, u selima se ne lože peći niti pale sveće.