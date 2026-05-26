Savršeno skuvan pirinač ne traži skup lonac, ni posebnu sortu, ni tajne iz restorana. Traži jednu kašičicu sirćeta u vodi pre nego što spustite poklopac. Zvuči previše prosto, ali upravo to menja teksturu od gnjecave kaše do rastresitog zrna koje se ne lepi.

Zašto baš sirće, a ne ulje ili so

Sirće blago smanjuje pH vode i učvršćuje spoljni sloj skroba na zrnu. Skrob se ne raspada tako brzo, pa zrno zadrži oblik. Ulje samo presvuče zrna spolja i daje sjaj, dok so pojača ukus, ali ne menja strukturu. Sirće radi na nivou hemije, ne na nivou aroma. I ne, pirinač neće mirisati na salatu, miris ispari za prvih nekoliko minuta.

Dovoljna je jedna kašičica običnog belog sirćeta na šolju pirinča. Jabukovo sirće je preblago u boji za bela jela, ostavlja blagi žućkasti ton. Za sušene rižote i pilave držite se običnog alkoholnog sirćeta.

Koji je tačan odnos vode i pirinča

Klasično pravilo „duplo više vode“ je polovično tačno. Za dugozrni beli pirinač idealan odnos je 1 šolja pirinča na 1,75 šolje vode. Basmati traži još manje, oko 1,5 šolje. Okrugli pirinač za rižoto je priča za sebe, tu se voda dodaje postepeno.

Pre kuvanja isperite pirinač u hladnoj vodi dok voda ne postane skoro bistra. Time skidate višak skroba sa površine, što je drugi razlog zbog kog jelo postaje gnjecavo. Tri ispiranja su obično dovoljna.

Stavite opran pirinač u lonac, dodajte hladnu vodu, kašičicu sirćeta i prstohvat soli. Pustite da provri na jakoj vatri, pa odmah smanjite na najmanju. Poklopite i ne dirajte poklopac narednih 12 minuta. To je deo gde većina pogreši, podigne poklopac da proveri i ispusti paru koja dovršava kuvanje.

Kada prođe 12 minuta, sklonite lonac sa ringle i ostavite ga poklopljenog još 10 minuta. Ovaj korak se zove odmaranje i tu zrno upija preostalu vlagu ravnomerno. Tek onda otklopite i arashladite viljuškom, nikad kašikom. Kašika gnječi, viljuška razdvaja. Tako ćete dobiti savršeno skuvan pirinač.

Šta dodaje jedan sastojak u vodu za pirinač

Kašičica sirćeta u vodi za kuvanje pirinča stabilizuje skrob na zrnu, sprečava lepljenje i čuva belu boju. Ne menja ukus jela. Rezultat je rastresito zrno koje se ne pretvara u kašu.

Najčešće greške koje vam upropaste pirinač

Prejaka vatra je glavni krivac. Kada voda ključa previše burno, donji sloj pirinča zagori, a gornji ostane sirov. Mešanje tokom kuvanja je druga greška, time oslobađate skrob i zrna se slepe. Treća greška je preveliki lonac, pirinač se najbolje kuva u uskoj posudi gde je sloj vode iznad zrna debeo oko dva centimetra.

I poslednje, ne kuvajte pirinač u istom loncu u kom ste pržili luk bez ispiranja. Masnoća sa dna pokvari teksturu i daje neravnomerno kuvanje.

Koliko dugo pirinač može da stoji posle kuvanja

Kuvan pirinač treba ohladiti u roku od sat vremena i potrošiti za najviše dva dana iz frižidera. Podgrejte ga uvek sa malo vode da povrati teksturu.

Da li smem da kuvam pirinač bez ispiranja

Pirinač možete da skuvate i bez ispiranja, ali rezultat će biti lepljiviji. Ispiranje skida višak skroba i odlučujuće utiče na rastresitost gotovog zrna.

Koji pirinač je najlakši za početnike

Dugozrni beli pirinač oprašta najviše grešaka. Basmati i jasmin traže precizniju količinu vode i kraće kuvanje.