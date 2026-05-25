Mekani peškiri ne dolaze od skupih omekšivača, već iz dva sastojka koja većina nas drži na dohvat ruke, pored šporeta i pored sudopere. Belo sirće i soda bikarbona koštaju manje od 50 dinara, a hoteli ih koriste decenijama unazad.

Ironija je da upravo omekšivač, koji kupujemo da bi peškir bio mekši, vremenom radi suprotno.

Zašto peškiri postaju kao šmirgla

U većini stanova u Srbiji voda je tvrda, mašina je pretrpana, a omekšivač se sipa u svaki ciklus. Rezultat je peškir koji grebe lice i upija vodu otprilike kao plastična kesa. Omekšivač ostavlja tanak voštani sloj na pamučnim vlaknima i s vremena na vreme baš taj sloj pretvara frotir u dasku.

Dodajte tome i sušenje na radijatoru zimi, kad veš stoji satima u istom položaju, i dobijate teksturu koja podseća na karton. Visoka temperatura pranja preko 60 stepeni dodatno ubrzava propadanje vlakana.

Hotelski trik sa belim sirćetom

Dejan Dimitrov, direktor servisa Laundriheap, kaže da hoteli rutinski koriste kombinaciju sirćeta i sode bikarbone. Recept je banalno jednostavan. Sipajte 250 ml belog destilovanog sirćeta direktno u bubanj, zajedno sa uobičajenom dozom tečnog deterdženta, i operite peškire na programu koji inače koristite.

Sirće rastvara kamenac iz tvrde vode i skida nataloženi omekšivač iz starih pranja. Brine vas miris? Ne treba. Posle ispiranja peškir miriše neutralno, ne na turšiju.

Soda bikarbona za paperjasti efekat

Soda ide u sledeće pranje, ne u isto sa sirćetom. Pomešajte osam kašika sode bikarbone sa deterdžentom pre nego što ubacite veš. Tako se vlakna otpuštaju, prljavština koja se godinama hvatala konačno izlazi, a peškir posle dva-tri ovakva pranja zaista postaje paperjast.

Da li sirće oštećuje veš mašinu

Ne, belo destilovano sirće u količini od 250 ml po ciklusu ne oštećuje gumice ni bubanj. Naprotiv, redovno uklanja kamenac iz cevi i grejača, što produžava vek mašine.

Mokri peškir u bubnju je greška broj jedan

Sasvim druga priča je sušenje. Mokri peškiri koji odstoje u mašini tri-četiri sata dobijaju onaj prepoznatljiv vlažan zadah po buđi, koji posle nijedno pranje ne skida iz prve. Iscedite ih čim ciklus stane i razvucite ih ravno, ne nagužvane preko jedne šipke.

Džesika Hanlej iz brenda Piglet in Bed dodaje još jedan detalj koji većina nas preskače. Peškire perite odvojeno od odeće, jer u zajedničkom ciklusu prelaze bakterije sa čarapa i donjeg veša pravo u frotir kojim brišete lice.

Slaganje koje produžava život peškiru

Sitnica koja menja stvar. Držite kraći kraj u visini grudi, pa svaku ivicu preklopite ka suprotnoj, da dobijete tri uredne trećine. Slažite ih u ormar sa savijenom ivicom okrenutom napolje, da ih izvlačite bez raspadanja stuba.

Tako složeni peškiri ne gube oblik, ne hvataju prašinu po naborima i ostaju mekani duže. Kombinacija sirćeta, sode i pravilnog slaganja, sve to košta manje od jednog flašice omekšivača.