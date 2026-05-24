Teško da ima žitelja srpske prestonice, ali i drugih mesta po Srbiji, koji nisu imali prilike da na ulicama sretnu došljake iz evro-azijske sile.

I mada su neki sigurno uspeli sa njima i da se upoznaju, pa čak sklope prijateljstva, često među Srbima provejava utisak da su Rusi hladni i nezainteresovani da uspostave kontakt sa našim ljudima, pa čak i arogantni.

O tome je, gostujući u podkastu WOMANet, govorila Ruskinja Anastasija, koja već dve i po godine živi u Novom Sadu. Anastasija već solidno govori srpski, a prilično je aktivna na društvenim mrežama, gde govori o svom svom životu u novoj sredini.

Anastasija je istakla da su ona i njeni sunarodnici lepo prihvaćeni u Srbiji, a da utisak da su "arogantni" najčešće potiče od toga što i dalje pokušavaju da se naviknu na zemlju čiji jezik i navike još nisu upoznai. Ona je dodala da ima razlika u mentalitetu zbog koji Srbi imaju utisak da su Rusi "hladni".

- Kada me neko dodiruje, ja čak ni sada ne mogu da shvatim odmah, da li je to flert, ili su ljudi samo takvi. Imam konfuziju sa tim potpuno - kaže Anastasija i otkriva da se ljudi u Rusiji ne ponašaju na taj način.

- Na primer, ako muškarac priđe i dotakne te po ramenu, to možda znači nešto. Ovde to ne znači ništa. LJudi su ljubazni sa svima. Rusi su spolja zatvoreniji, ali kad znaš nekoga lično, to je skroz drugačije. Mi smo, u stvari, topli, ali ne prema ljudima koji su neznanci - veli Anastasija i dodaje da to ima korene u istoriji.

- Nije bilo bezbedno u SSSR-u da budeš nasmejan i otvoren. Bilo bi sumnjivo. Zašto se smeješ? To je pitanje preživljavanja bukvalno. Naša istorija... logor... LJude su slali u logor za bilo šta.