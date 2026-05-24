Sok od zove iz domaće kuhinje pobeđuje svaku flašu kupljenu u marketu, i to ne zbog mirisa, već zbog jedne sitnice koju većina domaćica preskoči. Sirup se ne kuva. Tu počinje i tu se završava priča.

Pravi domaći sok od zove nastaje hladnim postupkom, gde cvetovi 24 sata stoje u vodi sa limunom i limuntusom. Kuvanjem mu ubijete onaj muskatni, malo medeni miris zbog kog ga uopšte i pravite. Zato bake u selima nikad nisu palile ringlu kad je zova u pitanju.

Šta vam treba za pravi recept za sok od zove

Količine su za jedan veći bokal sirupa, dovoljno za desetak litara gotovog napitka kad razblažite vodom. Cvetove berite ujutru, dok je još sveža rosa skinuta sa latica.

Najmirisniji su oni krem-beli, taman pre nego što počnu da žute.

20 do 25 cvetova zove (puna šaka, oko 150 g)

1 kesica limuntusa

1 nepošpricani limun

1,5 kg šećera

5 kašika šećera (za prvu fazu)

1,5 l hladne vode

Greška broj jedan, perete cvet pod mlazom

Cvet zove se ne pere. Ako ga gurnete pod česmu, sav polen ode u slivnik, a sa polenom i ona aroma.

Lagano ga protresite iznad kuhinjske krpe da ispadnu mušice, pažljivo odsecite makazama deblje peteljke i to je sva priprema. Peteljke daju gorčinu, latice daju miris.

Priprema:

U veću činiju ili emajliranu šerpu (nikako aluminijumsku) složite cvetove zove. Preko njih iscedite limun, dodajte pet kašika šećera i celu kesicu limuntusa.

Koru limuna izrendajte samo žuti deo, beli daje gorko. Sipajte 1,5 litar hladne vode, prekrijte krpom i ostavite na pultu 24 sata. Promešajte drvenom varjačom dva-tri puta tokom dana.

Sutradan procedite kroz gazu u dva sloja. Cedite polako, ne stiskajte gazu prstima jer ćete iscediti i one zelene tonove iz peteljki.

U proceđenu tečnost dodajte 1,5 kg šećera i mešajte dok se potpuno ne istopi. Ostavite još 12 sati, povremeno promešajte. Sirup je gotov kad više ne čujete kristale na dnu.

Zašto se sok od zove kvari posle dve nedelje

Domaći sirup od zove se kvari za 14 dana ako ga čuvate kao i fabrički. Sipajte ga u staklene flaše sa navojem prokuvane u vodi, ostavite na tamnom mestu, a otvorenu flašu odmah u frižider.

Bez konzervansa, jedina zaštita su šećer i hladnoća.

Neke domaćice dodaju kašičicu salicila po litru za duže čuvanje. To je stvar izbora, ali pravilan odnos šećera i kiseline iz limuntusa već čuva sirup tri-četiri meseca u špajzu.

Kako se služi domaći sok od zove

Jedan deo sirupa na šest do sedam delova hladne vode, kocka leda i kriška limuna. Ko voli kiselije, neka pojača limunom. Sirup od zove ide i preko jogurta sa medom, u letnjim kolačima, čak i kao prelivt za palačinke.

Probajte i sa malo đumbira, dobijate napitak od zove koji budi i u podne kad je 35 stepeni napolju.

Najveća greška nije u receptu, već u količini. Napravite duplu turu odmah. Ova prva flaša neće dočekati ni nedelju dana, pa ćete za petnaest dana ponovo trčati u prirodu po cvetove.