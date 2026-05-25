- Postavljanje otrovnih mamaca u prirodi strogo je zabranjeno zbog katastrofalnih posledica koje ostavlja na lešinare i druge životinje. Mamci se najčešće postavljaju zbog suzbijanja vukova, šakala, lisica i pasa lutalica, ali najveće posledice trpe upravo ptice grabljivice, saopšteno je iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica.

Prema podacima koje navode iz fondacije, samo tokom 1959. godine otrovano je čak 700 velikih orlova lešinara u akcijama suzbijanja „štetočina”, zbog čega su pojedine vrste potpuno nestale iz Srbije.

– U zapadnoj Srbiji edukacijom i programima zaštite uspeli smo da zaustavimo trovanja, pa u poslednjih 17 godina nije zabeležen nijedan slučaj trovanja lešinara. Međutim, u drugim delovima zemlje trovanja su i dalje prisutna, posebno u Vojvodini – navodi se u saopštenju.

Vest o trovanju crnog lešinara kod Svrljiga dodatno je zabrinula stručnjake, koji zahtevaju oštro sankcionisanje odgovornih. Ističu da je crni lešinar deo evropskog programa vraćanja ove vrste na Balkan i da se ulažu veliki napori kako bi se ponovo nastanio i u Srbiji.

Fondacija je najavila i kampanju za povratak beloglavog supa u Sićevačku klisuru, u blizini mesta gde je otrovan crni lešinar, sa ciljem podizanja svesti građana o štetnosti trovanja životinja.