Zaboravite na tri sata stajanja pored šporeta. Postoji jelo koje su bake kuvale u Jugoslaviji kada bi muž neočekivano doveo društvo na ručak, a sat pokazivao podne. Gotovo je za pola sata, sos je gušći od gulaša, a tajna se krije u jednom potezu koji većina ljudi nikada nije probala.

Gulaš je decenijama bio simbol nedeljnog ručka. Problem je što današnji raspored ne trpi tri sata dinstanja.

Mekši komadi mesa rade isti posao za upola kraće vreme, a ukus jela ne gubi ništa. Naprotiv, dobija na svežini.

Pileća džigerica, juneće srce ili tanko sečena junetina su komadi koji ne zahtevaju dugo krčkanje. Postaju mekani za petnaestak minuta. Upravo zato su ih domaćice iz starih dana stavljale u šerpu kada nije bilo vremena za čekanje.

Trik sa lukom koji menja sve

Evo zašto većina ljudi pravi grešku.

Luk se secka nožem, baca u masnoću i prži dvadeset minuta dok ne postane staklast. Bake su to radile drugačije. Luk se rendao direktno u šerpu, na krupnije rende, i za pet minuta se sam pretvarao u svilenkastu osnovu sosa.

Nema dugog prženja, nema gorčine, nema parčića koji plivaju u sosu. Samo gusta, slatkasta podloga koja drži celo jelo.

Sastojci koje već imate kod kuće:

500 g pileće džigerice, srca ili tanko sečene junetine

2 veće glavice crnog luka

1 crvena paprika, sitno seckana

1 manji krompir, narendan

2 čena belog luka

So, biber, mlevena slatka paprika, lovorov list, prstohvat kima

200 ml tople vode ili bujona

Sveži peršun, kašičica pavlake na kraju

Priprema jela:

Zagrejte masnoću u dubljoj šerpi. Meso ubacite na vrelu mast i ostavite ga da uhvati zlatnosmeđu koricu. Ne mešajte previše, neka odradi svoje. Izvadite ga na stranu.

U istu masnoću narendajte luk i dodajte seckanu papriku. Posle nekoliko minuta luk će se rastopiti. Vratite meso, dodajte so, biber, mlevenu papriku, lovor i kim. Nalijte toplu vodu.

Sada dolazi potez koji je tipičan za jelo kakvo su žene kuvale u Jugoslaviji: narendani krompir ide direktno u sos. On će tokom kuvanja prirodno zgusnuti tečnost i dati joj punoću kakvu zaprška nikada ne može da dostigne.

Krčkajte petnaest do dvadeset minuta na tihoj vatri. Pred kraj umešajte beli luk i obilje seckanog peršuna. Skinite sa vatre, ubacite kašičicu pavlake i promešajte.

Uz šta se najbolje služi ovo starinsko jelo

Pire krompir je klasika. Široki domaći rezanci upijaju sos još bolje. Komad hleba sa hrskavom koricom je nepisano pravilo, jer sos ne sme da ostane na tanjiru.

Sutradan je još ukusnije, a podgrevanje traži samo malo vode da se sos vrati u život.

Ako je previše redak, kuvajte ga još pet minuta bez poklopca. Ako je pregust, dodajte kašiku vode.

Ovo je jelo koje oprašta greške, a daje rezultat zbog kojeg će vas neko pitati za recept.