Iako nije bila uzorna učenica, još kao veoma mlada maštala je o pozornici i filmskim kamerama. Njena lepota bila je toliko upečatljiva da su je prijatelji 1926. godine prijavili na izbor za mis Ljubljane. Mnogi su je nazivali i "Jugo lutkom".

Pobedila je gotovo bez konkurencije, a ubrzo osvojila i titulu mis Slovenije. Pred njom su se otvorila vrata potpuno novog sveta.

Međutim, njena majka bila je stroga žena koja nije odobravala ćerkine snove o javnom životu. Smatrala je da bi trebalo da razmišlja o obrazovanju i udaji, a ne o reflektorima i filmskoj slavi.

Sudbina je ipak imala drugačije planove

Fotografije mlade lepotice stigle su do filmskih producenata u Berlinu, koji su odmah uočili njen potencijal i pozvali je na probno snimanje.

U trenutku koji je promenio njen život, bez znanja porodice spakovala je stvari i pobegla u Nemačku. Tamo je potpisala trogodišnji ugovor sa produkcijskom kućom i dobila umetničko ime Ita Rina, ime koje će ubrzo postati poznato širom Evrope. Njen prvi film bio je simbolično naslovljen What Children Hide from Parents, kao da je već tada oslikavao njen tajni odlazak iz porodičnog doma.

Pravu slavu donela joj je uloga u filmu Erotikon, ostvarenju koje je u to vreme važilo za veoma smelo i provokativno. Publika je bila opčinjena njenom pojavom. Posle premijere u Parizu ljudi su je, prema tadašnjim zapisima, doslovno nosili na rukama od oduševljenja.

Nedugo zatim usledila je i njena možda najznačajnija uloga u filmu Tonka of the Gallows, gde je igrala ženu koja osuđeniku na smrt ispunjava poslednju želju. Kritičari su bili jednoglasni: Ita Rina nije bila samo lepa žena, već glumica ogromnog talenta i snažne emocije.

Odbila Holivud zbog ljubavi prema Srbinu

Dok je Evropa govorila o njoj, iz Holivuda su počele da stižu ponude koje su mogle da joj promene život.