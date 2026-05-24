Ita Rina ostala je upamćena ne samo kao jedna od najlepših glumica međuratnog perioda, već i kao žena koja je zbog emocija promenila ceo svoj životni put.
Najlepša žena Slovenije
Rođena je 1907. godine kao Italina Lida Ida Kravanja. Detinjstvo joj nije nagoveštavalo da će jednog dana postati evropska filmska zvezda. Tokom Prvog svetskog rata sa porodicom se preselila u Ljubljanu, gde je pohađala školu i kasnije radila u banci.
Iako nije bila uzorna učenica, još kao veoma mlada maštala je o pozornici i filmskim kamerama. Njena lepota bila je toliko upečatljiva da su je prijatelji 1926. godine prijavili na izbor za mis Ljubljane. Mnogi su je nazivali i "Jugo lutkom".
Pobedila je gotovo bez konkurencije, a ubrzo osvojila i titulu mis Slovenije. Pred njom su se otvorila vrata potpuno novog sveta.
Međutim, njena majka bila je stroga žena koja nije odobravala ćerkine snove o javnom životu. Smatrala je da bi trebalo da razmišlja o obrazovanju i udaji, a ne o reflektorima i filmskoj slavi.
Sudbina je ipak imala drugačije planove
Fotografije mlade lepotice stigle su do filmskih producenata u Berlinu, koji su odmah uočili njen potencijal i pozvali je na probno snimanje.
U trenutku koji je promenio njen život, bez znanja porodice spakovala je stvari i pobegla u Nemačku. Tamo je potpisala trogodišnji ugovor sa produkcijskom kućom i dobila umetničko ime Ita Rina, ime koje će ubrzo postati poznato širom Evrope. Njen prvi film bio je simbolično naslovljen What Children Hide from Parents, kao da je već tada oslikavao njen tajni odlazak iz porodičnog doma.
Pravu slavu donela joj je uloga u filmu Erotikon, ostvarenju koje je u to vreme važilo za veoma smelo i provokativno. Publika je bila opčinjena njenom pojavom. Posle premijere u Parizu ljudi su je, prema tadašnjim zapisima, doslovno nosili na rukama od oduševljenja.
Nedugo zatim usledila je i njena možda najznačajnija uloga u filmu Tonka of the Gallows, gde je igrala ženu koja osuđeniku na smrt ispunjava poslednju želju. Kritičari su bili jednoglasni: Ita Rina nije bila samo lepa žena, već glumica ogromnog talenta i snažne emocije.
Odbila Holivud zbog ljubavi prema Srbinu
Dok je Evropa govorila o njoj, iz Holivuda su počele da stižu ponude koje su mogle da joj promene život.
Ali tada se dogodilo nešto što nije mogla da predvidi. Upoznala je srpskog inženjera Miodraga Đorđevića iz Beograda i zaljubila se gotovo istog trenutka.
Ljubav je bila toliko snažna da je bez mnogo razmišljanja odlučila da ostavi iza sebe filmsku slavu i snove o Holivudu. Udala se za njega, promenila ime u Tamara Đorđević i prešla u pravoslavlje. Mnogi nisu mogli da veruju da žena kojoj je svet bio pod nogama može tek tako da se odrekne karijere, ali ona nikada nije pokazala kajanje zbog svoje odluke.
Teška životna borba
Posle udaje vodila je mnogo mirniji život. Povremeno je glumila u Jugoslaviji, ali porodica joj je postala centar sveta. Tokom Drugog svetskog rata život joj se potpuno promenio.
Porodica se preselila u Vrnjačku Banju, a nekadašnja filmska diva dane je provodila boreći se za opstanak porodice. Prodavala je dragocenosti kako bi prehranila decu, nosila teške džakove žita i živela daleko od glamura kojim je nekada bila okružena. Posebno težak trenutak bio je kada je njen muž završio u zatvoru zbog političke izjave. Iz zatočeništva ga je, prema zapisima, spasao Ivo Andrić, tadašnji jugoslovenski diplomata u Berlinu.
Poslednje godine života
Posle rata, zbog narušenog zdravlja, sa suprugom se preselila u Budvu, gde su sagradili kuću i pokušali da pronađu mir. Tamo je živela daleko od očiju javnosti, kao žena koja je nekada bila velika evropska zvezda, a sada je birala tišinu porodičnog života. Preminula je 1979. godine tokom razornog zemljotresa koji je pogodio crnogorsko primorje. Koban je bio težak napad astme.
Sahranjena je u Beogradu, na Novom groblju.
