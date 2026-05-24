Dolaskom toplijeg vremena, krpelji postaju ozbiljna pretnja za sve koji borave napolju, bilo da je reč o šetnji, radu u dvorištu ili boravku u prirodi. Ove sitne krvopije naročito dobro uspevaju u kućnim baštama i povrtnjacima, gde pronalaze idealne uslove za opstanak. Najviše im prijaju gusta, senovita mesta sa vlažnim lišćem, jer im takvo okruženje omogućava da se lako sakriju i čekaju svoju priliku. Upravo iz takvih područja oni se penju na ljude i životinje, nakon čega se pričvršćuju za kožu i započinju hranjenje.
Opasnost od krpelja nije zanemarljiva, jer oni mogu prenositi ozbiljne bolesti, poput lajmske bolesti i krpeljnog encefalitisa, koje mogu imati dugotrajne posledice po zdravlje. Ipak, dobra vest je da postoji prirodan način da ih držite podalje od svog dvorišta. Jedna od najefikasnijih metoda jeste sadnja biljaka koje svojim mirisom odbijaju ove insekte. Ako znate koje vrste krpelji ne podnose, možete ih rasporediti u gustim redovima oko cvetnih leja, staza i povrtnjaka, stvarajući prirodnu zaštitnu barijeru.
Koje biljke pomažu protiv krpelja?
Da biste smanjili prisustvo krpelja u svom okruženju, preporučuje se sadnja biljaka sa intenzivnim i specifičnim mirisom koji im ne prija. Kada osete takve arome, krpelji će najčešće napustiti to područje i potražiti pogodnije mesto. Osim što odbijaju krpelje, mnoge od ovih biljaka deluju i na druge štetočine, poput komaraca, lisnih vaši i puževa golaća, čime dodatno doprinose zdravlju vaše bašte.
Neven
Kada je reč o prirodnoj zaštiti od krpelja, neven je jedna od prvih biljaka koje padaju na pamet iskusnim baštovanima. Ovo prelepo, jarko obojeno cveće nije samo ukras vrta, već i efikasan saveznik u borbi protiv štetočina. Ako ste ga već uzgajali, verovatno ste primetili da ga mnogi insekti zaobilaze, što je posledica prirodnih repelentnih jedinjenja koje ova biljka sadrži.
Alijum
Višegodišnji alijum, poznat i kao ukrasni ili divlji luk, veoma je zahvalna biljka za uzgoj i često se koristi u dekorativne svrhe. Njegove prepoznatljive ljubičaste cvetne kugle unose posebnu estetiku u svaki vrt. Međutim, osim lepog izgleda, alijum ima još jednu važnu osobinu – njegov intenzivan miris deluje odbojno na krpelje i druge krvopije, čineći ga korisnim dodatkom u zaštiti dvorišta.
Lavanda
Lavanda je biljka koju ljudi obožavaju zbog njenog umirujućeg mirisa i nežnih ljubičastih cvetova, ali isti taj miris predstavlja snažan repelent za mnoge insekte. Iako neće narušiti izgled vaše bašte, naprotiv – učiniće je prijatnijom i lepšom – lavanda efikasno odbija krpelje. Za najbolje rezultate preporučuje se da se sadi gusto, bez većih razmaka između biljaka, kako bi se formirala neprekinuta mirisna barijera kroz koju krpelji teže prolaze.
Monarda
Monarda je upečatljiva višegodišnja biljka koja dolazi u raznim bojama i često krasi cvetne leje svojom neobičnom pojavom. Osim vizuelnog efekta, cenjena je i zbog svog bogatog, začinsko-citrusnog mirisa. Od njenih osušenih listova može se pripremiti čaj sličan bergamotu. Upravo ta karakteristična aroma čini je nepoželjnom za krpelje, zbog čega predstavlja još jednu odličnu opciju za prirodnu zaštitu.
Vratica
Na listi biljaka koje odbijaju krpelje nalazi se i vratica, poznata lekovita biljka izrazito jakog mirisa. Osim što tera krpelje, ona efikasno odbija i mnoge štetočine koje napadaju povrće, uključujući lisne vaši, žiške, koloradske zlatice i gusenice kupusnih leptira. Ipak, zanimljivo je da istovremeno privlači pčele oprašivače, što je čini korisnom i za očuvanje biodiverziteta u bašti. Upravo zbog toga se često sadi između povrtarskih leja, gde ima višestruku ulogu.
Komentari (0)