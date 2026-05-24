Ukoliko planirate letnji odmor da provedete u Srbiji otkrivamo vam nekoliko prelepih plaža i jezera na kojima ćete se osećati kao da ste na moru.

Bilo da planirate izlet ili odmor, ova mesta pružiće vam potpuno uživanje u prirodi, čistoj vodi i uređenim plažama, daleko od gradske vreve.

Bešenovačko jezero - Beli kamen

Bešenovačko jezero nalazi se kod Fruške gore. Nastalo je u nekadašnjem kopu, iz kojeg se izvlačila ruda lapor.

Jezero Beli kamen oivičeno je belim kamenom zbog čega i nosi ovaj drugi naziv, a poseduje neobičnu trikiznu boju vode koja je u letnjim mesecima veoma prijatna za kupanje.

Svež vazduh, auzrna boja vode i prijatan ambijent učiniće da se osećate kao da ste na nekom egzotičnom mestu.

U blizini jezera nazali se i manasitr Bešenovo.

Belocrkvanska jezera

Bela Crkva nalazi se u Južnobanatskom okrugu, a zbog sedam veličanstvenih jezera ovo mesto nazivaju i Vojvođanskom Venecijom.

Veštačka jezera površine od 150 hektara predstavljaju "bisernu ogrlicu Banata", a nastala su kopanjem šljunka sa dna Panonskog basena.

Šljunkovite i peščane obale, topla i čista voda, uređene plaže pružaju osećaj kao da ste na moru, zbog čega veliki broj posetilaca u Belu Crkvu dolazi tokom letnjih meseci.

Najposećenija jezera Gradsko i Vračevgajsko bogatog su sadržaja za odmor i rekreaciju. Ovde su plaže uređene, a postoji i uređena i osvetljena pešačka i biciklistička staza idealna za šetnju.

Srebrno jezero

Srebrno jezero je veštačko jezero na desnoj obali Dunava na području Braničevskog okruga u istočnoj Srbiji.

Zbog netaknute prirode, čiste vode i uređene plaže ovo jezero naziva se i "srpskim morem". Pri ulasku u jezero sa plaže voda je veoma plitka, a dubina se postepeno povećava što pogoduje porodicama sa decom.

Kladovska plaža

Plaža na obali Dunava u Kladovu podseća na one u Grčkoj.

Kladovska plaža u centru grada postala je veoma popularna kako među domaćim turistima, tako i među stranim posetiocima. Pesak, čista voda, restorani na obali učiniće da se osećate kao da ste na nekom od popularnih turističkih letovališta.

Peskara

Pet kilometra od centra Zrenjanina nalaze se tri jezera nazvana Peskara. Kupalište kom se uvek svi rado vraćaju ima uređenu plažu zbog čega nosi naziv i "zrenjaninsko more".

Pesak, čista voda, barovi na obali i slamasti suncobrani pružaju morski osećaj.

Pored uživanja na vodi, mnogi tvrde da su ovde zalasci sunca najlepši.

Štrand

Gradska plaža u srcu Novog Sada idealna je za rekreaciju cele porodice,a uređeno kupalište na Dunavu već decenijama unazad privlači veliki broj i domaćih i stranih turista.