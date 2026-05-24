U moru trikova na interentu, retko koji uspe da zadrži pažnju više od nekoliko sekundi. Ali trik sa laticama ruža izdvaja se po svojoj jednostavnosti i neočekivanom efektu . Na prvi pogled deluje kao još jedna dekorativna ideja za društvene mreže, ali njegova suština pruža više od estetskog zadovoljstva – mala promena u svakodnevnoj rutini može učiniti vaše trenutke pranja veša prijatnijim i ličnijim.

Neverovatan efekat

Stavljanje latica ruža u veš mašinu poslednjih meseci sve češće se pominje i u Srbiji. Nije reč o luksuzu, već o pokušaju da se smanji upotreba hemikalija prilikom pranja veša.

Naime, topla voda i para izvlače eterična ulja iz latica i prenose ih na tkaninu, stvarajući miris koji nije agresivan, već ostaje diskretno. Za razliku od klasičnih omekšivača koji brzo izvetre, ruža daje prirodniji trag.

“Rezultat nije parfem koji dominira prostorom, već miris koji se oseća pri dodiru tkanine, bez prenaglašenog efekta,” objašnjavaju ljubitelji ovog trika.

Upozorenje: latice nisu bezopasne