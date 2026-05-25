Najčudnije srpske rečenice: Stranci ovo nikada neće razumeti
Autor:  Jadranko Žugić

Svaki jezik poseduje neke svoje specifičnosti i originalnost, a veliki broj stranaca koji je boravio u našoj zemlji saglasan je da je srpski jezik jedan od onih koji prednjače po težini i (ne)razumljivosti određenih svojih fraza.

 

Srpski jezik bogat je mnogim neobičnim rečima, rečenicama i frazama. Strancima ili nekome ko ih prvi put čuje jedino što preostaje jeste da se "počešu" po glavi i zatraže dodatno objašnjenje. Pa tako, na primer, reč promaja posebno je karakteristična za naše podneblje, a čak su nam i psovke veoma maštovite.

Nekada i same reči budu previše za opisivanje određenih situacija, pa se brzo latimo neobičnih uzvika, poput: "uh", "eh", "abe" ili "pu".

Ako ste se zapitali koje su to najčudnije rečenice u srpskoj jeziku, poznata stranica na Instagramu "Dnevna doza pravopisa" navela je neke od njih. Pogledajte o čemu je reč:

- Bog te ubio da te ne ubije.
- Spava kao zaklan.
- Da nemaš možda...?
- Kad ja tamo, a ono međutim.
- Izvodi besne gliste.
- Budi Bog s nama.
- Plitak potok, a voda duboka.
- Lupa k'o Maksim po diviziji.
- Da je bolje, ne bi valjalo.
- Leglo mi je kao budali šamar.
- Laže kao pas.
- Hvata zjale.
- Kud koji, mili moji.
- Nema šta nema.
- Gore gore gore gore. (Na visini loše sagorevaju planine.)
- On je pljunuti otac.
- Ne znam, nisam pametna.
- Inače?
- Smeje se k'o lud na brašno.
- Nije do tebe, do mene je.
- Važi, čujemo se.
- Ko razume, shvatiće.
- Da nas nema, trebalo bi nas izmisliti.
- Bog te mazo.

 
