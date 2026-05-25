Najčudnije srpske rečenice: Stranci ovo nikada neće razumeti

Srpski jezik bogat je mnogim neobičnim rečima, rečenicama i frazama. Strancima ili nekome ko ih prvi put čuje jedino što preostaje jeste da se "počešu" po glavi i zatraže dodatno objašnjenje. Pa tako, na primer, reč promaja posebno je karakteristična za naše podneblje, a čak su nam i psovke veoma maštovite.

Nekada i same reči budu previše za opisivanje određenih situacija, pa se brzo latimo neobičnih uzvika, poput: "uh", "eh", "abe" ili "pu".

Ako ste se zapitali koje su to najčudnije rečenice u srpskoj jeziku, poznata stranica na Instagramu "Dnevna doza pravopisa" navela je neke od njih. Pogledajte o čemu je reč:

- Bog te ubio da te ne ubije.

- Spava kao zaklan.

- Da nemaš možda...?

- Kad ja tamo, a ono međutim.

- Izvodi besne gliste.

- Budi Bog s nama.

- Plitak potok, a voda duboka.

- Lupa k'o Maksim po diviziji.

- Da je bolje, ne bi valjalo.

- Leglo mi je kao budali šamar.

- Laže kao pas.

- Hvata zjale.

- Kud koji, mili moji.

- Nema šta nema.

- Gore gore gore gore. (Na visini loše sagorevaju planine.)

- On je pljunuti otac.

- Ne znam, nisam pametna.

- Inače?

- Smeje se k'o lud na brašno.

- Nije do tebe, do mene je.

- Važi, čujemo se.

- Ko razume, shvatiće.

- Da nas nema, trebalo bi nas izmisliti.

- Bog te mazo.