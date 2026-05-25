Pozicija beglerbeja Rumelije, koju je dobio 1551. godine, omogućila mu je da uđe u Savet Divana.

Mehmed-paša je postepeno postajao treći vezir , zatim drugi, a 1565. godine je postavljen za velikog vezira . Sultan je bio zadovoljan Sokoluovim radom dugi niz godina, pa mu je poverio tako visoku poziciju .

Nakon Sulejmanove smrti, Mehmed-paša je nastavio da služi novom vladaru , Selimu II. Štaviše, bio je padišahov zet , pošto se oženio njegovom ćerkom, Esmehan Sultan . Imali su dva sina i ćerku. Zbog ove bliske veze sa dinastijom, Sokolović je efikasno preuzeo vlast. Selim je verovao svom zetu, dozvoljavajući mu da samostalno vodi državne poslove .

Tokom svoje službe kao veliki vezir, Mehmed paša je vodio uspešnu spoljnu politiku . Kipar je anektiran od strane Osmanskog carstva, a do 1573. godine turska vojska je pobedila u ratu protiv Svete lige. U poslednjim godinama, Mehmed-paša je ratovao protiv Rusa, ali je vojska Ivana Groznog pobedila u bici kod Astrahana.

U decembru 1574. godine, Selim II je umro, a njegov najstariji sin Murat je postao sledeći sultan. Mehmed-paša je zadržao svoj položaj i služio novom vladaru. Ali 1579. godine, Sokolović je poginuo tokom pokušaja atentata.

Mehmed paša Sokolović u seriji "Sultan Sulejman"

Mehmed-paša se pojavljuje u 109. epizodi serije. On je Rustemov lojalni poručnik i služi pored njega pod Sultanijom Hurem. Njegova ljubavnica počinje da ceni Sokolovića i čak mu pomaže u službi. Zahvaljujući Hasekijima, Mehmed-paša je postavljen za vrhovnog komandanta mornarice.

Iako Sokolović tvrdi da je lojalan Rustemu, ponekad radi iza njegovih leđa. Paša to saznaje i između njih nastaje sukob. Kada šehzade počnu da se bore za vlast, Mehmed-paša staje na stranu Selima, shvativši da ga sultan više favorizuje nego ostale šehzade. Rustem, međutim, brani Bajazita. Selim pobeđuje u bratoubilačkom ratu. Bajazit je pogubljen, ostavljajući samo jednog naslednika carstvu.

Vreme prolazi. Nurbanu organizuje venčanje jedne od svojih ćerki, Esmehan, sa Mehmed-pašom. Sokol je imao veliku sreću. Sa 57 godina, ne samo da se oženio osamnaestogodišnjom lepoticom, već je postao i budući sultanov zet.