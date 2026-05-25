Selim II, sin sultana Sulejmana, bio je prilično slab vladar. Savremenici su pisali o njegovoj velikoj ljubavi prema ženama i vinu. Ipak, tokom Selimove vladavine, Osmansko carstvo je zadržalo svoje osvojene teritorije. U stvari, čak se i proširilo osvajanjem Kipra. Kako je tako bezvrednom vladaru to pošlo za rukom?
U stvari, mnogi romanopisci preuveličavaju Selimove mane. Nije baš bio slab vladar. Ali najvažnije od svega, imao je pored sebe čoveka koji je bio veoma dobro upućen u politiku, ekonomiju i državne poslove. Čoveka sa velikim iskustvom na najvišim pozicijama u Osmanskom carstvu. To je bio Sokolu Mehmed-paša.
Ako ste gledali seriju "Sulejman Veličanstveni", verovatno se sećate ovog ekstravagantnog heroja i spletkare. Uglavnom je zahvaljujući njemu Selim, a ne Bajazit, preuzeo presto.
Zanimljivi trenuci iz biografije Mehmed Paše Sokolovića
Mehmed-paša Sokolović bio je uticajni državnik tokom vladavine sultana Sulejmana Velikog, Selima II i Murata III. U raznim periodima obavljao je funkcije kapudan-paše, beglerbeja Rumelija i velikog vezira.
Mehmed-paša je dobio svoj prefiks Sokolović, jer je rođen u selu Sokolovići, u Srbiji Otac budućeg vezira se zvao Dimitrije, a on sam se zvao Bajko. Mehmed-paša se školovao u školi pri pravoslavnom manastiru.
Kao dete, Sokolović je stigao u Jedrene. Dečak je preobraćen u islam i prijavljen u janičare. Godine 1526, Sokolović je učestvovao u legendarnoj bici kod Mohača i dokazao se kao neustrašivi ratnik.
Mehmed-paša je potom služio u carskoj kancelariji, ali je podneo ostavku nakon pogubljenja Iskandera Čelebija. Sokolović se pridružio Sulejmanovom užem krugu 1541. godine, a 1546. godine je imenovan za Kapudan-pašu, komandanta osmanske mornarice.
Pozicija beglerbeja Rumelije, koju je dobio 1551. godine, omogućila mu je da uđe u Savet Divana.
Mehmed-paša je postepeno postajao treći vezir, zatim drugi, a 1565. godine je postavljen za velikog vezira. Sultan je bio zadovoljan Sokoluovim radom dugi niz godina, pa mu je poverio tako visoku poziciju.
Ženidba Mehmed paše Sokolovića
Nakon Sulejmanove smrti, Mehmed-paša je nastavio da služi novom vladaru, Selimu II. Štaviše, bio je padišahov zet, pošto se oženio njegovom ćerkom, Esmehan Sultan. Imali su dva sina i ćerku. Zbog ove bliske veze sa dinastijom, Sokolović je efikasno preuzeo vlast. Selim je verovao svom zetu, dozvoljavajući mu da samostalno vodi državne poslove.
Tokom svoje službe kao veliki vezir, Mehmed paša je vodio uspešnu spoljnu politiku. Kipar je anektiran od strane Osmanskog carstva, a do 1573. godine turska vojska je pobedila u ratu protiv Svete lige. U poslednjim godinama, Mehmed-paša je ratovao protiv Rusa, ali je vojska Ivana Groznog pobedila u bici kod Astrahana.
U decembru 1574. godine, Selim II je umro, a njegov najstariji sin Murat je postao sledeći sultan. Mehmed-paša je zadržao svoj položaj i služio novom vladaru. Ali 1579. godine, Sokolović je poginuo tokom pokušaja atentata.
Mehmed paša Sokolović u seriji "Sultan Sulejman"
Mehmed-paša se pojavljuje u 109. epizodi serije. On je Rustemov lojalni poručnik i služi pored njega pod Sultanijom Hurem. Njegova ljubavnica počinje da ceni Sokolovića i čak mu pomaže u službi. Zahvaljujući Hasekijima, Mehmed-paša je postavljen za vrhovnog komandanta mornarice.
Iako Sokolović tvrdi da je lojalan Rustemu, ponekad radi iza njegovih leđa. Paša to saznaje i između njih nastaje sukob. Kada šehzade počnu da se bore za vlast, Mehmed-paša staje na stranu Selima, shvativši da ga sultan više favorizuje nego ostale šehzade. Rustem, međutim, brani Bajazita. Selim pobeđuje u bratoubilačkom ratu. Bajazit je pogubljen, ostavljajući samo jednog naslednika carstvu.
Vreme prolazi. Nurbanu organizuje venčanje jedne od svojih ćerki, Esmehan, sa Mehmed-pašom. Sokol je imao veliku sreću. Sa 57 godina, ne samo da se oženio osamnaestogodišnjom lepoticom, već je postao i budući sultanov zet.
Tako, sultanija preuzima kontrolu nad Divanskim savetom. Kada Selim postane vladar, Mehmed-paša će mu biti najbliža osoba. Dobiće još veću moć nego što je Ibrahim-paša nekada imao.
Ali Sokolović, za razliku od Pargali, je previše lukav i zna kome treba da služi. Nurbanu, postavši Valide Sultan, zadržaće Mehmeda-pašu u svojoj službi. Štaviše, dama će, zajedno sa svojim užem krugom, efikasno vladati državom.
Godine 1572, Esmehan Sultan je naredila Mimaru Sinanu da izgradi džamiju Sokolu Mehmed-paše, koja je sačuvana do danas. Nalazi se u istorijskom okrugu Fatih u Istanbulu.
