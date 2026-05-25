Danas vam predstavljam jednu pravu domaću kafansku belu čorbu koja se od gotovog bujona pravi za tren oka! Toliko je kremasta, mirisna i ukusna da će se uvek tražiti tanjir više na vašoj trpezi.

Podelila sam sa vama i jedan zlata vredan savet za čuvanje čorbe tokom velikih vrućina koji će svakoj domaćici dobro doći. Pogledajte ceo video do kraja i otkrijte kako da napravite savršen kafanski preliv bez ijedne grudvice!

Sastojci

1 žumance bez belanca,

dve kašike kisele pavlake,

jedna puna kašika brašna,

jedna kašika suvog začina,

mleveni biber po ukusu,

seckani peršunov list.

Priprema

U jednu činiju razbijete jedno žumance pa mu dodate pavlaku i brašno i sve to žicom dobro izmešate da dobijete gušću glatku smesu bez grudvica pa onda kutlačom zahvatite malo vrelog bujona sa šporeta i polako sipate u činiju sa jajima i pavlakom i dobro izmešate žicom da se sve sjedini pa polako sipate nazad u šerpu.

Zatim ponovo izvadite malo bujona da se činija lepo ispere i sve izmešate pa pustite čorbu da vri na šporetu tačno dva do tri minuta da se brašno lepo ukuva.

Nakon dva minuta vrenja u čorbu dodate jednu kašiku suvog začina i mlevenog bibera po ukusu a pred sam kraj dodate seckani peršunov list i promešate i ako treba još malo začinite nečim po ukusu i čorba je gotova.

Ukoliko nemate mnogo gostiju ili kuvate za veću familiju, a mislite da će čorba biti sva pojedena onda je zakiselite celu. Međutim ako planirate da jedete tu supu i sutradan znači samo zakiselite i stavite pavlaku onoliko koliko mislite da će biti dovoljno za ručak ostatak vratite u frižider pa sutradan opet. A kad želite da postavite vi opet zakiselite celu čorbu i stavljate u frižider, eto to je jedna napomena i savet za mlade domaćice. Ako je slučajno zakiselite i stavite neće joj se desiti ništa znači neće se ukiseliti, ali za svaki slučaj ukoliko je vrućina ako su vremenski prilike takve da su velike vrućine može svašta da se desi eto tako.