Klematis je višegodišnja biljka koju možete da posadite u saksiju, ali i direktno u zemlju. Postoje krupnije i sitniji cvetovi, a spektar boja u kojoj ova biljka može da se kreće je spektakularan.
Klemantis će cvetati od maja pa sve do kasne jeseni, a cvetovi se pojavljuju na gornjim granama, pa možete da planirate da neka druga biljka bude posađena niže.
Ovu prelepu cvetnu biljku možete saditi u proleće, ali i u jesen, a sve što treba da obratite pažnju je da bude zemljište dobro drenirano, jer ova biljka ne podnosi veliku vlažnost.
Klematis možete posaditi na osunčanom delu ili u senci, bitno je da znate da postoji nekoliko vrsta ove biljke i prilkom kupovine se dobro raspitajte da uzmete onu koja dobro uspeva na delovima bašte koje želite njime da ukrasite.
Ukoliko pažljivo i lepo održavate klematis, on može porasti od 2 do 4 metra godišnje i tako prekriti čitav zid, pergolu, ili baštovanski luk u sred dvorišta.
Baštovani tvrde da je klematis savršeno lagan za uzgajanje, ali morate da znate koju sadnicu ste kupili: onu sa krupnim cvetovima, onu sa sitnim, onu koja cveta u proleće, ona koja cveta u jesen ili onu koja cveta čitavo leto. Bilo kako bilo, čak i da vam se osuši klematis, on može da se oporavi tako što ćete ga orezati i zalivati koren, koji će sledeće proleće pustiti nove izdanke.
