Peskara ili Banatska Kopakabana, naziv je za tri jezera koja su nastala iskopavanjem peska, a koja danas nude idealan spas od ovih tropskih dana. Dva jezera su pretvorena u kupališta, u jednom je kupanje zabranjeno, dok je pecanje dozovljeno.

Zbog prirodno čiste vode i atraktivne lokacije, dugi niz godina Peskara je jedna od omiljenih lokacija za odmor i relaksaciju u ovom delu Srbije.

Idealna za aktivni odmor

Peskara je poznata po svojoj peskovitoj obali koja se proteže duž jezera, zbog čega posetiocima osećaj da su na morskoj plaži, uprkos tome što su u Srbiji. Kristalno čista voda i blagi talasi čine je idealnim mestom za plivanje, sunčanje i razne vodene sportove.

Ulaz je besplatan, na plažama se nalaze ležaljke i suncobrani, toaleti i kabine za presvlačenje. Oko kupališta ima nekoliko kafića i restorana.

Peskara i njena okolina nude raznovrsne aktivnosti i sadržaje za sve generacije. Bez obzira da li dolazite na jedan dan ili planirate duži boravak, sigurno ćete uživati.