Proteklih dana se stanovi i kuće brzo zagrevaju, pa mnogi već uključuju klime, što je sjajno za osveženje, ali loše za kućni budžet jer sa sobom nosi visoke račune za struju.



Pre desetak godina su inverter klima uređaji bili retkost i znatno skuplji, pa su se domaćinstva uglavnom oslanjala na klasične on/off modele, koji troše više energije i rade na principu stalnog uključivanja i isključivanja. Danas je situacija drugačija jer su inverter klime postale standard u mnogim domovima i koriste se i za hlađenje leti i za grejanje zimi.

Međutim, njihova efikasnost u velikoj meri zavisi od načina na koji se koriste i održavaju, a to utiče direktno i na to koju ćete svotu zateći na računu za struju. Da biste smanjili račune, obratite pažnju na nekoliko sitnica.

1. Redovno čišćenje i servisiranje uređaja

Jedan od najvažnijih faktora za pravilno funkcionisanje klima uređaja jeste redovno održavanje jer prljavi filteri i neodržavan sistem smanjuju efikasnost hlađenja i mogu dovesti do povećane potrošnje električne energije.

Pre početka letnje i zimske sezone se preporučuje stručni servis kako bi se blagovremeno očistili filteri, proverile instalacije i sprečili eventualni kvarovi. Ako je zapušen, uređaj može da radi pod većim opterećenjem, što znači i veću potrošnju struje.

Ako je ekstremno neispravna ili zaprljana, klima može da bude čak i bezbednosni rizik.

2. Pravilno podešavanje temperature

Jedna od najčešćih grešaka je često uključivanje i isključivanje klime u kratkim intervalima. Inverter uređaji su dizajnirani tako da najefikasnije rade kada održavaju konstantnu temperaturu, a ne kada se stalno restartuju.



Kada dostignu zadatu temperaturu, prelaze u režim minimalnog rada i troše znatno manje energije. Stručnjaci ističu da je optimalna temperatura tokom leta oko 26°C, jer pruža ravnotežu između udobnosti i potrošnje energije, ali i doprinosi zdravijoj razlici između spoljne i unutrašnje temperature.3. Smanjite ulazak toplote u prostor

Ventilacija je važna, ali treba da se radi u pravom delu dana, u ranim jutarnjim satima ili kasno uveče, kad su temperature niže. kad je najtoplije, tokom dana, poželjno je da se minimizira prodor direktnog sunčevog svetla u prostor. A to se postiže lako!

Da biste snizili temperaturu bez klime, spuštajte roletne, koristite zavese, zamračite prozore kako god možete jer to može značajno da snizi temperaturu u stanu. Samim tim, klima uređaj lakše postiže željeni efekat i troši manje struje!4. Isključite bespotrebne izvore toplote

Mnogi mali kućni uređaji doprinose zagrevanju prostora, iako se to često ne primeti odmah. Tu spadaju, očigledno, rerna i ringla, ali i drugi aparati, koji svi malo po malo podižu temperaturu u stanu. Na primer, verovatno niste razmišljali o tome da čak i elektronski uređaji poput televizora, računara, rutera ili punjača emituju toplotu dok rade.

Zato se preporučuje da se sve što nije u upotrebi isključi, pošto se na taj način i smanjuje zagrevanje prostora i postiže i dodatna ušteda električne energije.