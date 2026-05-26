Miris dinstanih paprika, paradajza i luka mnoge odmah vraća u detinjstvo i miris sataraša koji se krčka na šporetu u kuhinji. Ovo je jedno od onih starinskih jela koje ne zahteva mnogo sastojaka, a pruža pun tanjir ukusa.

Verzija sa tikvicama je još laganija i sočnija, idealna za dane kada se traži nešto brzo, ali i zasitno. Uz jaja koja povežu sve sastojke, ovo starinsko jelo lako postaje kompletan obrok.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 3 do 4 porcije

Vreme pripreme: 15 minuta

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 25 minuta

Ukupno vreme pripreme: 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 srednja tikvica

1 crni luk

1 čen belog luka

2 paprike

1 šargarepa

1 paradajz

3 kašike paradajz pirea

2 jaja

maslinovo ulje

so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema tikvica

Tikvicu isecite na kockice, posolite i ostavite desetak minuta kako bi pustila višak vode. Nakon toga je blago ocedite. U galeriji ispod pogledajte kako da ispohujete tikvice, a da ne upiju previše ulja.

2. korak: Prženje luka

U većem tiganju zagrejte malo maslinovog ulja, pa propržite crni luk isečen na rebarca i sitno seckani beli luk. Dinstajte nekoliko minuta dok ne omekšaju i zamirišu.

3. korak: Dodavanje povrća

Dodajte paprike isečene na trake i rendanu šargarepu. Posolite, promešajte i poklopite tiganj. Povrće dinstajte oko 5 minuta na srednjoj temperaturi. U tiganj ubacite oceđene tikvice i nastavite kuvanje dok povrće ne postane mekano i sočno.

5. korak: Paradajz i začini

Dodajte iseckan paradajz i paradajz pire, pa začinite solju i biberom po želji. Sve dobro promešajte i kuvajte još nekoliko minuta.

6. korak: Sipanje jaja

Jaja umutite viljuškom, pa ih sipajte preko povrća. Lagano mešajte dok se jaja ne skuvaju i lepo povežu sa satarašem.

7. korak: Serviranje

Poslužite toplo uz svež hleb, sir ili sezonsku salatu.