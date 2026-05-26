Miris dinstanih paprika, paradajza i luka mnoge odmah vraća u detinjstvo i miris sataraša koji se krčka na šporetu u kuhinji. Ovo je jedno od onih starinskih jela koje ne zahteva mnogo sastojaka, a pruža pun tanjir ukusa.
Verzija sa tikvicama je još laganija i sočnija, idealna za dane kada se traži nešto brzo, ali i zasitno. Uz jaja koja povežu sve sastojke, ovo starinsko jelo lako postaje kompletan obrok.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 3 do 4 porcije
Vreme pripreme: 15 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 25 minuta
Ukupno vreme pripreme: 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 srednja tikvica
- 1 crni luk
- 1 čen belog luka
- 2 paprike
- 1 šargarepa
- 1 paradajz
- 3 kašike paradajz pirea
- 2 jaja
- maslinovo ulje
- so i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema tikvica
Tikvicu isecite na kockice, posolite i ostavite desetak minuta kako bi pustila višak vode. Nakon toga je blago ocedite. U galeriji ispod pogledajte kako da ispohujete tikvice, a da ne upiju previše ulja.
2. korak: Prženje luka
U većem tiganju zagrejte malo maslinovog ulja, pa propržite crni luk isečen na rebarca i sitno seckani beli luk. Dinstajte nekoliko minuta dok ne omekšaju i zamirišu.
3. korak: Dodavanje povrća
Dodajte paprike isečene na trake i rendanu šargarepu. Posolite, promešajte i poklopite tiganj. Povrće dinstajte oko 5 minuta na srednjoj temperaturi. U tiganj ubacite oceđene tikvice i nastavite kuvanje dok povrće ne postane mekano i sočno.
5. korak: Paradajz i začini
Dodajte iseckan paradajz i paradajz pire, pa začinite solju i biberom po želji. Sve dobro promešajte i kuvajte još nekoliko minuta.
6. korak: Sipanje jaja
Jaja umutite viljuškom, pa ih sipajte preko povrća. Lagano mešajte dok se jaja ne skuvaju i lepo povežu sa satarašem.
7. korak: Serviranje
Poslužite toplo uz svež hleb, sir ili sezonsku salatu.
