Kakvo drugo ime može imati cvet koji podnosi i sušu i jaku vrućinu i to što ga ne morate okopavati, ako ne PRKOS.
Prkos je ovo ime dobio jer odoleva nepovoljnim uslovima za život, a cveta neprekidno od juna do prvih mrazeva.
Sve što ga manje dirate i na njega obraćate pažnju on je sve bujniji i lepši. Može da cveta u žardinjerama na balkonu, u bašti, kao pokrivač zemlje oko ruža...
Povoljno vreme za sađenje prkosa, iz semena ili sadnica su mart i april, dok ga u maju možete naći u rasadniku u čašicama (najbolji način sadnje je kupovina sadnice prkosa). Sadi se u kamenjare, cvetne gredice, ili u cvetne leje u vrtovima. Na sunčanim terasama, balkonima ili prozorima može da se gaji i u saksiji, žardinjeri, sandučiću.
Jedino što je neophodno je da im obezbedite dobru drenažu. Ukoliko ih sadite u saksije na samo dno stavite malu količinu peska. Zalivanje prkosa je retko, eventualno preko leta za vreme velikih vrućina.
Ova biljka se i sama razmnožava. U vrtu gde padne seme, koje može da preživi zimske uslove, prkos će nići i sledeće godine samo malo kasnije, tek u maju. Ako neko želi da iskoreni ove biljke nastaje mali problem, jer jako osipaju seme, i potrebno je nekoliko godina da se iskorene do kraja.
Ne postoji osoba kojoj uzgajanje ove biljke nije uspelo.
Njegovi cvetovi se otvaraju sa prvim zracima sunca, a skupljaju kada padne mrak.
Cvetovi prkosa su jednobojni ili šatirani, u raznim bojama: beli, žuti, narandžasti, ružičasti, crveni, ljubičasti, a same latice se mogu razlikovati od talasastih do ravnih.
Ima crvenkastu zeljastu stabljiku i igličaste, mesnate, kratke listiće, a raste u visinu od 10 do 15 santimetara.
