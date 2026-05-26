Prkos je ovo ime dobio jer odoleva nepovoljnim uslovima za život, a cveta neprekidno od juna do prvih mrazeva.

Sve što ga manje dirate i na njega obraćate pažnju on je sve bujniji i lepši. Može da cveta u žardinjerama na balkonu, u bašti, kao pokrivač zemlje oko ruža...

Povoljno vreme za sađenje prkosa, iz semena ili sadnica su mart i april, dok ga u maju možete naći u rasadniku u čašicama (najbolji način sadnje je kupovina sadnice prkosa). Sadi se u kamenjare, cvetne gredice, ili u cvetne leje u vrtovima. Na sunčanim terasama, balkonima ili prozorima može da se gaji i u saksiji, žardinjeri, sandučiću.

Jedino što je neophodno je da im obezbedite dobru drenažu. Ukoliko ih sadite u saksije na samo dno stavite malu količinu peska. Zalivanje prkosa je retko, eventualno preko leta za vreme velikih vrućina.