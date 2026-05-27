SLAVIMO SVETOG MUČENIKA ISIDORA HIOSKOG: Veoma važno je da ovaj dan provedete u molitvi i tišini

On je odmalena bio hrišćanin i život je provodio u postu, molitvi i dobrim delima. Pa kad se u vojsci prokazao kao hrišćanin, uzeo ga je vojvoda na odgovor i savetovao mu da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima .

"Ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj biće sa mnom i ja sam u Njemu, i ostaću Njemu, i neću prestati da ispovedam Njegovo sveto ime dokle je duh u telu mome"

Tada je vojvoda naredio da najpre biju Isidora volovskim žilama, a potom da mu odseku jezik. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je i bez jezika Isidor Duhom Božjim govorio i ispovedao ime Hristovo, a da je vojvodu postigla kazna Božja, i da je on na jedanput zanemeo. Nem vojvoda je dao najzad znak da poseku Isidora. A Isidor se obradovao toj presudi pa hvaleći Boga, izašao na gubilište gde mu je glava odsečena 251. godine. Njegov drug Amonije sahranio je telo njegovo.