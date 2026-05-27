SLAVIMO SVETOG MUČENIKA ISIDORA HIOSKOG: Veoma važno je da ovaj dan provedete u molitvi i tišini
Autor:  Jadranko Žugić

Isidor Hioski je hrišćanski svetac i mučenik. Za vreme carovanja Dekija ovaj Isidor je uzet sa ostrva Hiosa i silom odveden u vojsku.

 

On je odmalena bio hrišćanin i život je provodio u postu, molitvi i dobrim delima. Pa kad se u vojsci prokazao kao hrišćanin, uzeo ga je vojvoda na odgovor i savetovao mu da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima.

"Ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj biće sa mnom i ja sam u Njemu, i ostaću Njemu, i neću prestati da ispovedam Njegovo sveto ime dokle je duh u telu mome"

Tada je vojvoda naredio da najpre biju Isidora volovskim žilama, a potom da mu odseku jezik. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je i bez jezika Isidor Duhom Božjim govorio i ispovedao ime Hristovo, a da je vojvodu postigla kazna Božja, i da je on na jedanput zanemeo. Nem vojvoda je dao najzad znak da poseku Isidora. A Isidor se obradovao toj presudi pa hvaleći Boga, izašao na gubilište gde mu je glava odsečena 251. godine. Njegov drug Amonije sahranio je telo njegovo.

Zbog sećanja na muke svetog Isidora, ovaj dan provedite u tišini i molitvi.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 27. maja obeležavaju dan posvećen svetom mučeniku Isidoru Hioskom

 
