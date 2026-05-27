Starešina Sabornog hrama Svetog Petra i Pavla u Petrovaradinu, protojerej Blagoje Katić, za „Religiju“ objašnjava da u takvim situacijama Crkva nudi rešenje , vodeći računa o svakom pojedincu i njegovoj duhovnoj potrebi.

- Prvo što treba uraditi jeste proveriti crkvene knjige, gde se čuvaju podaci o svakom krštenju - objašnjava otac Blagoje i dodaje da ukoliko iz bilo kog razloga ove knjige nisu dostupne ili su uništene, sledeći korak je kontaktirati moguće svedoke. To su najčešće rodbina, prijatelji ili kumovi koji bi mogli da posvedoče o tom svetom činu.

Međutim, šta ako nema više svedoka ili su oni preminuli? Sveta tajna krštenja je neponovljiva, za razliku od pokajanja (ispovesti), pričešća, braka i jeleosvećenja koji su ponovljivi. Crkva je predvidela rešenje i za takve situacije, kako bi svaki vernik mogao da živi u miru, bez sumnji.

- Ako ne može da se dokaže da li je neko kršten, a ta osoba nije sigurna da li je primila Svetu tajnu, sveštenik obavlja poseban čin - ističe otac Blagoje.